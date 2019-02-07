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Bakan Pakdemirli: Haftaya aksiyon alınacak

Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışı önlemeye yönelik aksiyonun önümüzdeki hafta alınacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli: Haftaya aksiyon alınacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Pakdemirli, seraların modernizasyonunu çok hızlı bir şekilde devreye sokacaklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli aracı sayısının azaltılacağını ifade etti.

Dunya.com

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