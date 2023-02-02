Bayer, 2 fabrikasında tarım üretimini büyütecek

Şirketten yapılan açıklamada Türkiye’de üretim faaliyetlerini büyüterek mısır tohumu ve bitki koruma ürünleri ihracatının artırılacağı belirtildi. Bayer Tarım Ürünleri Türkiye Ülke Müdürü Onur Çamili, “Böylece, 2022 yılında 180 milyon TL olarak gerçekleşen Türkiye’den tarım ürünleri ihracatının da yukarı taşınması amaçlanıyor” dedi Bayer, 1966 yılından bu yana faaliyette olan ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Gebze fabrikasının kapasitesini yüzde 50 artıracak.