Bayer, sürdürülebilir buğday üretimine destek oluyor

İstanbul, 29 Mart 2023 – Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2022 yılı verilerine göre 19.8 milyon ton buğday üretimiyle Türkiye önemli üreticiler arasında yer almakla birlikte en çok buğday tüketen ülkelerden biri. Bayer; portföyünde yer alan yenilikçi bitki koruma ürünleri, dijital tarım uygulamaları ve ziraat mühendisleriyle üreticilere tohumdan hasada kadar olan tüm süreçte bütüncül bir çözüm paketi sunarak daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir buğday üretimini hedefliyor.

Bayer, buğday üretim alanlarında verim kaybına neden olan kök ve kökboğazı çürüklüğü, septorya yaprak lekesi, tahıl küllemesi ve pas hastalıklarına karşı uzun süreli koruma sağlayan Variano EC 400 ve Cayunis EC 325; buğdayın gelişimini olumsuz etkileyen dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkin kontrol sağlayan Anthology WG başta olmak üzere yenilikçi bitki koruma ürünleriyle üreticilere, hastalık ve yabancı otlarla mücadelede yardımcı oluyor.

Verim kayıplarının önüne geçiyor

Bununla birlikte Climate FieldView dijital tarım uygulaması üreticilerin; uydu haritaları üzerinden tarla sağlığını ve ürün su kullanımını istediği anda bilgisayar veya mobil cihazlarıyla uzaktan takip etmesine ve karşılaştığı riskleri yönetebilmesine olanak sağlıyor. Bu sistem ile üreticiler tarlalarındaki gelişimi az alanları kolayca gözlemleyebiliyor, verim kayıplarının önüne geçebiliyor ve zaman ile işgücünden de tasarruf edebiliyor.

Climate FieldView uygulaması ile teşhis edilen sorunlu alanlardaki hastalık ve yabancı otları ise üreticiler, Google Play ile App Store gibi dijital marketlerden ücretsiz olarak indirilebilen MagicScout mobil uygulaması ile saniyeler içerisinde tespit edebiliyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritması ile çalışan MagicScout üstelik internet bağlantısı olmayan alanlarda da kullanılabiliyor.

Üreticiler, sahada aktif bulunan Bayer ziraat mühendislerinden, üretimin tüm aşamaları için doğru zamanda doğru çözümü uygulama konusunda 7/24 teknik destek alabiliyor.

Bayer; bitki koruma ürünleri, dijital tarım uygulamaları ve sahadaki teknik destek ile üreticilere A’dan Z’ye bütüncül çözüm paketi vadederek kayıpların önlenmesine ve maksimum verim alınmasına yardımcı oluyor.