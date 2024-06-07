"Buğday fiyatları acilen revize edilmeli"

Bayraktar, açıklanan fiyatların, birlik tarafından kilogram başına 10 lira 87 kuruş olarak tespit edilen buğday maliyetine eşdeğer seviyede, prim dahil kilo başına 11 lira olarak açıklandığına işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl ki alım fiyatı, geçen yıl prim dahil açıklanan kilo başına 9 lira 25 kuruş olan fiyatın sadece yüzde 18,9 üzerinde gerçekleşti. Buğday hasadının başladığı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekmeklik buğdayda piyasa fiyatları 9 lira 85 kuruş seviyelerindedir. Açıklanan düşük alım fiyatı, ülke genelinde hasadın artması ile şu an piyasada oluşan fiyatların gerilemesine neden olacaktır."

"Son 10 yılda buğday ekim alanları yüzde 13,7 azaldı"

Çiftçilerin buğdaydan hak ettiği geliri elde etmesi için birlik ve odaların yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Buğday fiyatları acilen revize edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a buğday fiyatlarının revize edilmesine yönelik talebimizi de bir mektupla bildireceğiz. Son 10 yılda buğday ekim alanlarında yüzde 13,7 azalma görülüyor. TÜİK verileri hububatta toplam üretimin geçen yıla göre yüzde 5,4 azalacağını, bu azalma buğday üretiminden kaçış olduğunu gösteriyor. Fiyat revize edilmezse, bu yıl çiftçilerimiz buğdaydan ailesinin geçimini sağlayacak geliri elde edemeyecek, üretimden daha fazla kaçacak."