Buğdayda görülen "pas" hastalığına karşı çiftçiler uyarılıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, buğdayda "pas" hastalığına karşı çiftçilere, sık sık tarlalarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Kaya, özellikle sıcak ve nemli hava koşullarının pas hastalığına neden olduğunu söyledi.

Makine dikişi gibi yapraklarda görülüyor

Sıcaklıkla birlikte gelen yağışların buğdaylarda bazı hastalıkların görülmesine neden olabildiğini ifade eden Kaya, "Çiftçilerimiz koruyucu ilaçlamalarını yapıyor, ancak bu dönemde pas hastalıkları artabiliyor. Sarı pas hastalığı da makine dikişi gibi yapraklarda gözleniyor. Sarı pasında ardından kahverengi pas hastalığı görülüyor. Üreticiler tarlalarını kontrol ettiklerinde hastalıkları tespit etmekte." dedi.

Kaya, üreticilerin verim kaybı yaşamaması için pas hastalığına karşı, ilaçlamalarını aksatmadan yapmaları gerektiğini vurguladı.

Pas hastalıklarının ilaçlamayla önlenebileceğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Özellikle buğdayda 'bayrak yaprakları' dediğimiz alan çok önemli. Orada görülen pas hastalıkları delinmelere neden olmakta ve fotosentez yapımını azaltmaktadır. Böyle olunca verim düşebiliyor. Önemli olan o yaprakların süt olum devresine kadar yeşil kalmasıdır. Çiftçilerimiz tarlalarını sık sık kontrol etsinler. Tarım ve Orman Müdürlükleriyle ziraat odalarının uyarılarını dikkate alsınlar."

Karabulut köyü üreticilerinden Cem Yılmaz ise pas hastalığına karşı tarlalarını sık sık kontrol ettiklerini dile getirdi.

İlaçlamaları aksatmadan yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Nisan ayı yağışlı gitti. Böyle sıcak ve rutubetli havalarda hastalıklar görülebiliyor. Bu dönemlerde ilaçlama yaparak buğdayı koruma altına alıyoruz." diye konuştu.