Ceviz bahçelerinde yoğun mesai: Bu yıl verim yüksek

Kütahya'nın Emet ilçesinde ceviz hasadı başladı. Cevizdere bölgesindeki bahçelerde üreticiler ve vatandaşlar, olgunlaşan cevizleri toplamak ve dış kabuklarını ayıklamak için yoğun şekilde çalışıyor. Bu sezon elde edilen ürünün miktarı ve kalitesi, üreticileri memnun etti.

Cevizdere bölgesinde arkadaşlarına hasat çalışmalarında destek veren Kadir Dönmez, bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu belirtti.

Ceviz üretiminde düzenli bakımın ve uygun hava koşullarının önemine dikkat çeken Dönmez, "Her meyve ağacında olduğu gibi cevizde de zamanında ve doğru bakım yapıldığında, üzerine bir de iklim ile hava şartları elverişli gittiğinde ağaçlar ürününü bolca veriyor. Bu yıl Cevizdere bölgesinde maşallah bereketli ve kaliteli bir rekolteye şahit oluyoruz" dedi.

Cevizler kurutulduktan sonra satışa sunulacak

Bölgedeki bahçelerde imece usulüyle sürdürülen hasat çalışmalarında toplanan cevizler, kabuklarından ayrılıyor. Ardından kurutma işleminden geçirilecek ürünler, pazarda satışa sunulacak.