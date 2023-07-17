Doğru tarım politikaları buğdayda verimi yüzde 60 yükseltebilir

Başak Nur GÖKÇAM

Yangın, sel, rüzgâr fırtınası, böcek sayısı artışı, ormanların azalması, madencilik ve aşırı kimyasal ilaçların kullanımı, ekosistemi her geçen gün bozmaya devam ediyor.

Küresel ısınma sebebiyle yaşanan iklim değişiklikleri başta olmak üzere, Covid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle tüm dünyanın başlıca sorunu gıda tedariği haline geldi. Biyoçeşitlilik, artan kimyasal kirlilik ve karbondioksitten olumsuz etkilenen sektörlerin başında ise tarım geliyor.

Bu kapsamda sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmalarını hızlandıran Doruk Tohumculuk, Marmara Bölgesi’nde üç, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştirdi.

Hem çiftçi hem de üreticilerle beraber hareket eden şirket, bu alanda 75 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar yatırımını 200 milyon TL’ye tamamlamayı amaçlayan Doruk Un’un 2024 sezonu için hedefi 350 milyon TL ciro.

Tarımsal ürünlerin ekimi, hasadı, depolanması ve ihtiyaç duyulan bölgelere sevki konusunda daha dikkatli olunması gereken bir döneme girildiğini belirten Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, “Önümüzdeki yaz aylarında özellikle temmuz ve ağustosun son 100 yılın en sıcak ayları olacak.

Bu nedenle rekolteyi artırmak için akıllı tarım uygulamalarına önem verilmesi gerekiyor. Bizim öncelikli amacımız çiftçileri, teknolojik tarımsal veriler ve Ar-Ge çalışmalarıyla buluşturarak, tohum, ekim, ilaçlama, gübre ve hasat aşamalarında oluşabilecek kayıpları tespit ederek çözüm önerileri sunmak” dedi.

“Sertifikalı tohum kullanımını artırılması için teşviklerin artırılması, alım ve satış zamanı yapılan desteklerin çiftçi maliyetine uygun olarak belirlenmesi, alım garantisi verilmesi, toplu ürün politikaları yerine ürün bazında politikalar geliştirilmesi, kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi gibi konuların hayata geçirilmesi bu süreçte önleyici olacaktır” diyen Erbap, serin iklim tahıllarından sıcak iklim tahıllarına, endüstri bitkisinden baklagil yem bitkisine kadar farklı çeşitlerde 80 adet tohumu geliştirdikleri bilgisini verdi.

Buğdayda yüzde 60 verimlilik sağlanabilir

2022'de 19 milyon tona yakın buğday hasadı gerçekleştiğini belirten Erbap, sürdürülebilir tarım için tarıma elverişli bölgelerde toprak bütünleştirmenin önemine vurgu yaparak, “Doğru tarım politikaları ile Türkiye’deki buğday üretimi yüzde 60 artırılabilir. Bunun için tarım arazilerinin birleştirilmesi ve toplulaştırılarak, ekilmeyen alanların tarıma kazandırılması gerekiyor. Bunun için verimlilik yatırımlarını teknolojiye entegre etmek gerekiyor. Yani ithal etmeden ihracat potansiyeline kavuşarak katma değerli bir ekonomi yaratmak mümkün” dedi.

“Türk tarımına değer katacağız”

Türkiye tarımındaki ilerleyişin genellikle farklı ülkelerden getirilen tohum firmaları ve ithal genotip ve çeşitleri ifade ettiğinin altını çizen Erbap, “Burada tarım introdüksiyon materyaller ile ilerliyor. Bu materyaller adaptasyon sağlayamadığı için de uzun soluklu olmuyor. Biz Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu yerli ve milli çeşitleri geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz.

Maksimumda verim ve kalitenin yanı sıra ekstrem iklim koşullarına adapte, kuraklığa ve soğuğa dayanıklı, hastalıklara dayanıklı, gübre alamayan çiftçiler için gübreye toleransı yüksek çeşitler geliştirdik ve bu çalışmalarımız neticesinde önümüzdeki yakın süreçte milli hasılayı yükselterek ülkeye değer katacağımız için gururluyuz. Özellikle ülkemizin temel besin kaynağı olan buğdayda tüm ihtiyaçlara cevap veren zirve çeşitlerle Türk tarımına değer katacağız” diye konuştu.

5 yılda 850 milyon TL’lik ciro hedefi

2022 yılını 4,1 milyar TL ciro ile kapatan ve depo, üretim, lojistik yatırımları ile 2023 yılında yüzde 46 büyüme ve 6 milyar TL ciro hedefinde olan Doruk Tohumculuk, sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmaları ile 2023 sonunda yapmış olduğu Ar-Ge çalışmalarıyla yüzde 20 oranında verim artışı yakalamayı hedefliyor. Bu alanda şimdiye kadar 75 milyon TL yatırım gerçekleştiren marka, yıl sonuna kadar yatırımı 200 milyon TL’ye tamamlayacak. 2024 hedef cirosunu 350 milyon TL olarak belirleyen Doruk Tohumculuk, her yıl yaklaşık yüzde 20 artışla 5 yıl sonunda ise 850 milyon TL ciro elde etmeyi planlıyor.

Kapasitenin % 70’i ihracat pazarında

Yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üreten Doruk Un, Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Evsel kullanım, fırın, restoran, otel, baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürün geliştiren şirket, kapasitesinin yüzde 65-70’lik kısmını ihracat pazarında değerlendiriyor.