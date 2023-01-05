Doğu Karadeniz’in ihracatı 1.5 milyar dolara ulaştı

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 551 milyon 326 bin 124 dolarla fındık ve mamullerinin geldiğini kaydeden Kalyoncu, 251 milyon 62 bin 578 dolarla yaş meyve sebzenin ikinci, 190 milyon 55 bin 616 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin üçüncü, 179 milyon 883 bin 676 dolarla maden ve metal ürünlerinin dördüncü, 42 milyon 278 bin 536 dolarla otomotiv endüstrisinin beşinci sırada yer aldığını aktardı.