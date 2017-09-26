Dünyadaki bal sektörü İstanbul 'da tartışılacak

26 Eylül 2017

Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından iki senede bir yapılan Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nin 45'incisi bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek. Arıya ve arıcıya verdiği önemi çalışmalarına yansıtan Anavarza Bal, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek ve arıcılığının tüm yönleriyle ele alınacağı kongrede "Destek Sponsoru" olarak yerini alıyor.

Dünyanın en prestijli 10 kongresi arasında gösterilen arıcılık ve turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan Apimondia Kongresi, çeşitli ülkelerden on binlerce arıcı tarafından takip ediliyor. Bu yıl 45'incisi düzenlenecek Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'ne Türkiye ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Kongre Merkezi'nde 29 Eylül – 4 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongreyi, arıcılık sektörüne katkı sunmak için Anavarza Bal sponsor olarak destekliyor.

Kongreyi ülkemize getirmek büyük başarı

Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongre'sinin İstanbul'da yapılmasının Türk arıcılığının geldiği noktayı anlatmak açısından önem taşıdığını belirten Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen "Apimondia Dünya Arıcılar Birliği, çok büyük bir organizasyon. Bu büyük organizasyonun 5 kıtada 59 ülkeden 90 arıcılar birliği üyesi bulunuyor. Farklı bölgelerde yapılan kongrelere bu üyeler katılım gösteriyor. Bu yıl da tüm bu üyeler ülkemize gelecek ve bu kongreye katılacak. Yoğun katılımlı bu etkinlik ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem taşımakta" dedi.

43'üncüsü Ukrayna'da gerçekleştirilen Apimondia Kongresi'ne Anavarza Bal, ülkemizi temsilen katılmıştı. Ukrayna'da ki Dünya Arıcılık Kongresi hazırlığında ve ülkemizin seçilmesi sürecinde Çalışma Grubu Üyesi olarak yer alan Sezen ‘‘Anavarza Bal olarak 2013 yılında gerçekleştirilen kongreye katılarak Türkiye'nin arıcılığını ve balını tüm dünyaya tanıtma fırsatını yakalamıştık. Bu yıl ise sektörümüz için önemli olan kongrenin ülkemizde gerçekleştiriliyor olması. Kendimizi dünyaya anlatmamız için bu organizasyon büyük fırsatlar sunuyor'' dedi.

Dünyadaki bal sektörü İstanbul 'da tartışılacak

2013'te yapılan kongrede alınan kararla bu yıl İstanbul'da yapılacak olan Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde arıcılık sektörü tüm yönleriyle ele alınacak. Kongrede konusunda uzman bilim insanları da konuşmacı olarak yer alacak ve sektördeki yenilik ve değişimler kapsamlı bir şekilde tartışılacak.

Can Sezen "Apimondia Kongresi, uluslararası ticari bağlantılar kurmak, Türk balını tüm dünyada tanıtmak, arıcılık sektörünü ve arıcıların ufkunu geliştirmek, ülke tanıtımına katkıda bulunmak gibi pek çok fırsat sunuyor. Türk arıcılığı hem koloni bakımından hem de bal üretimi bakımından dünyanın hatırı sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bizim gibi üretici firmaların ürünlerini yurt dışına ihraç etmesi de önemli. İşte bu organizasyonda tüm sektör paydaşlarının ürünlerini tanıtması ve ulusal anlamda ticaret yapması faydalı olacak" değerlendirmesinde bulundu.