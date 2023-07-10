Erdoğan: Putin'in ziyareti gerçekleşirse tahıl koridoru konusunu görüşeceğiz

Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, tahıl koridorunun uzatılması konusu ile ilgili soru üzerine "Putin ile önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Türkiye ziyareti gerçekleşirse tahıl koridoru konusunu yüzde 100 görüşeceğiz" dedi.

Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesine yönelik görüşme planları olmadığı belirtildi.

Açıklamada, tahıl koridoru anlaşması konusunda söylenecek yeni bir şey olmadığı; Putin'in türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceğinin de belli olmadığı belirtildi.