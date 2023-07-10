Son dakika... Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım

Finlandiya ve İsveç, Rusya tehdidine karşı NATO üyeliği için başvurmuştu. Türkiye, Finlandiya'nın talebine olumlu yanıt verirken, İsveç'e henüz yeşil ışık yakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz.

- Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

İsveç'e onay için AB şartı

- Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. Kuzey Makedonya sadece isim meselesinden dolayı tam 16 yıl boyunca kapıda bekletilirken, bu politikaya verdiğimiz desteği her fırsatta ifade ettik.

- İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda geçtiğimiz yıl Madrid'te imzaladığımız üçlü mutabakatla bir yol haritası hazırlandı. Finlandiya taahhütleri gereğince hareket ederek nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor.

- İlgili kurumlarımız İsveçli muhatapları ile temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor. Ben de bu akşam Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile üçlü bir toplantı gerçekleştireceğim. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır.

- 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum... Türkiye'nin AB'de önünü açın... Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim.

Ayrıntılar gelecek...