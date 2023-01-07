Erdoğan'dan çiftçiye üç yeni kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere yönelik üç ayrı destek paketi açıkladı. Buna göre 'çiftçi destek kredisi' kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık yüzde 9.75 faiz ve 36 ay vade ile sunulacak. 'Tarımsal KOBİ kredisinde' ise üst limit 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75 olacak. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecek. 'Tarım borç transferi kredisinde' ise, üst limit 5 milyon TL, yıllık faiz yüzde 9.75 ve 60 ay vade imkanı olacak. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçiler bu krediyle Ziraat Bankası'ndan uygun faiz oranlarıyla kredi borçlarını kapatabilecek.

Kişi başına 250 bin liraya kadar kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini verdi. Bu müjdelerin ülkenin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçileri daha da güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz, hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecekler. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.”

Tarımsal KOBİ kredisinin üst limiti 15 milyon lira

“İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredisi'dir” diyen Erdoğan, tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmelerinin destekleneceği bu kredi sayesinde sayesinde nihai malın katma değerinin üreticide kalmasını sağlamak istediklerini söyledi. Erdoğan, “Tarımsal KOBİ Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma-dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir."

Borç transferi ile uygun şartlarda kredi

Üçüncü başlıklarının Tarım Borç Transferi Kredisi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz." dedi.

Kadın çiftçiye destek artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin halihazırda 500 bin lira olduğunu bildiğini dile getirerek, "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Ziraat Bankası Genel Müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçiye 54 milyar lira destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında çiftçilere yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini söyledi. Nebati, şunları söyledi: “Geçen yıl çiftçilerimize 3,1 milyar lira mazot desteği, 1,9 milyar lira gübre desteği sağladık. 2023 yılı için ürün bazında mazot desteğinde yüzde 130 ila yüzde 395 arasında değişen oranlarda; gübre desteğindeyse yüzde 130 ve yüzde 163 oranlarında yıllık artış gerçekleştirdik. 2022- 2023 üretim döneminde, arz güvenliğini de dikkate alarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte TMO’nun özellikle hububat stoklarının yurt içi üretimden takviye edilmesine önem verdik. Böylece, hem üreticilerimize destek sağlayarak önemli bir stok temin ettik, hem de vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağladık. Bunun için 2022 yılında TMO’ya yaklaşık 22,7 milyar lira kaynak aktardık. Çiftçilerimize sağladığımız Hazine faiz destekli kredilerin bakiyesi 2022 yılı sonu itibarıyla 204 milyar liraya ulaşmıştır.”

"Ürün kıtlığı söz konusu değil"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bizim ülkemizde bir tek ürünün azlığı veya kıtlığını bugün kimse konuşamaz. Salgın döneminde de boş raflardan asla kimse söz edemez, ama biz kendini gelişmiş ülke olarak tanımlayanların neler yaşadıklarına şahit olduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu 20 yıllık süre zarfında atmış olduğumuz adımlar aslında sonuçta ülke olarak bir gıda krizi yaşamamamızı sağladı' dedi. Kirişci, Tahıl Koridoru'na değinerek, "5 Ocak itibarıyla 626 geminin bu koridordan geçmesi, 16,8 milyon ton başta tahıl olmak üzere diğer gıda ürünlerinin buradan geçmiş olması ve bu çerçevede de bunun yüzde 54'ünün Avrupa'ya, yüzde 28'inin Asya'ya, yüzde 12'sinin Afrika'ya ve yüzde 6'lık kısmının da Orta Doğu'ya gitmiş olması tüm dünyayı ve bizleri de açıkçası rahatlatmıştır" diye konuştu. Bakan Kirişçi “2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal destekler yıl sonu itibarıyla 40.4 milyar lira olarak tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

Ziraat Bankası'ndan tarıma 232 milyar lira destek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "2022 yılında kullandırdığımız tarımsal kredileri 2021 yılına göre iki kat artırarak 109 milyar TL'den 232 milyar TL'ye çıkardık" dedi. Çakar, tarım bankacılığındaki stratejilerini Nisan 2001’de "Tarım Ekosisteminin Finansmanı" olarak belirlediklerini anımsatarak, bu stratejilerini; çözüm odaklılık, güçlü iletişime dayalı sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman olmak üzere dört ana başlıkta inşa ettiklerini dile getirdi. "Ulaşılabilir Finansman Stratejileri" çerçevesinde kredi kullandırdıkları çiftçi sayısının da 1 milyona ulaştığını belirten Çakar şunları kaydetti: "Hedeflerimiz doğrultusunda küçükbaş hayvancılığa yönelik 'Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında 7 bin 314 üreticimiz, 1,2 milyar TL kullanarak 702 bin küçükbaş hayvan sahibi oldular.” Çakar, tarımda 2 yıl içerisinde 61 bin üreticiye 3,5 milyar TL küçük ekipman kredisi, 117 bin üreticiye 34,5 milyon TL traktör kredisi, 39 bin üreticiye 4,7 milyar TL tarımsal mekanizasyon kredisi kullandırdıklarını aktardı.