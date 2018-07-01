Fakıbaba: Sene sonuna kadar 500 bin koyunu vereceğiz

01 Temmuz 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor...

Fakıbaba, "TİGEM aracılığıyla 2018 sonuna kadar 500 bin damızlık koyunu üreticiye vermiş olacağız" dedi.

İşte Fakıbaba'nın açıklamalarının satırbaşları:

- (Tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesi) Bana göre çok doğru bir karar. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bir birine entegre bir yapı. Bu bakımdan çok mükemmel oldu.

- Kırsalda kalkınma olmadan şehirde kalkınma olmaz. Biz kırsaldaki kalkınmaya önem vermeliyiz. Biz şehirde verdiğimiz imkanları kırsala da vermek zorundayız.

- Sayın Cumhurbaşkanımız Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Uzun vadede bu çalışmalar neticesinde geri dönüşler olacaktır. Bu geri dönüş olmadığı takdirde. Bizim vatandaşlarımızın işsizlik sorunu var ve bu misafirlerimiz işsizliği daha da artırıyor. bu bizim en önemli görevimiz.

- Tarım işçisi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. onların hayatları bizim için çok önemli. Onların güvenliği bizim için çok önemli. Taşıma sorununun gündem olmaktan çıkması gerekir. Kamyon kasalarında işçi taşımak Türkiye'ye yakışmıyor.

- (Patates fiyatlarındaki yükseliş) Seçimden 8 ay önce Niğde'de üreticilerle buluştuk ve üreticiler patates elimizde kaldı diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.

- Tarlada 1.5-2 lira olması gerekir. Tabi bu markette 3-4 liraya çıkıyor. Bu durum da doğru değil. Patates ve soğanda ihtiyacımızı karşılıyoruz ve ihracat yapıyoruz. İklim değişiklikleri ve seçim nedeniyle fırsatçılar devreye girdi. Hem para kazandılar hem de siyasi mesaj verdiler.

- Patates fiyatları önümüzdeki haftadan itibaren düşecek ve normale dönecektir.

- (Suriye'den patates ithalatı) Biz hem iharacatta hem ithalatta ürünlerimizi labaratuvar tetkiklerimizi yapıyoruz. İhraç etmeden önce numuneler alınıyor, insan sağlığına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Suriye'den ihraç edilen patateslerde insan sağlığı için herhangi bir sorun yok. Suriye'den gelen patatseler güvenli.

- Birgün gazetesi 2011'de et ithalatı ile ilgili bir olayı yeni gibi veriyor.

- Ürünümüz var ancak tarlaya girip hasat yapılamıyor. Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek. Soğan ve patateste fiyatlar daha da düşecek.

Devem ediyor...