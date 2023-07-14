Göze Tarım’dan Mersin’e yeni bir antrepo yatırımı

Doğukan ÖZTOKLU

Fettahoğlu Şirketler Grubu'nun üyesi olarak kuruluşu 1950’li yıllara dayanan Göze Tarım, sahip oldukları Özge Antrepoları’na bir yenisi daha eklemek için çalışmalara başladı. Hedeflerinin 220 bin metrekarelik limana yakın mesafede bulunan arsada gümrüklü ve gümrüksüz olmak üzere antrepo tesislerini faaliyete geçirmek olduğunu belirten Göze Tarım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Fettahoğlu, yeni kurulacak antreponun Mersin’in en büyük antreposu olma özelliğine sahip olacağını kaydetti.

Dünyada dikey olarak beton silolarla kurulan ilk tesis

Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, pirinç, nohut, fasulye, barbunya, mısır ve buğday üretiminde faaliyetlerini sürdüren Göze Tarım, yıllık üretiminin yüzde 70’ini iç piyasaya sunarken üretiminin yüzde 30’unu da başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Dilovası ve Mersin’de olmak üzere iki bölgede fabrikaları bulunan Göze Tarım, 1998 yılında Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde gününün son teknolojinin kullanıldığı çeltik işleme tesisini kurarak, her sene geliştirip, yenileyerek Dilovası fabrikasında ki faaliyetlerini sürdürüyor.

Tüm fabrikalarının toplam yıllık üretim kapasitesi 250 bin ton olup, 250 kişiye istihdam sağlayan şirket, yarattığı katma değerler ile Türkiye’nin en büyük tarım firmaları arasında yer alarak, ilk 2007’de “İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’’, 2012’de “İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’’ sıralamasında yer aldı.

2004 yılında Mersin’deki fabrikalarında üretime başladıklarını belirten Sezgin Fettahoğlu, son teknoloji ürünlerinden makine ve ekipmanlar ile donatılmış ve dünyada dikey olarak beton silolarla kurulan ilk tesis olma özelliğini taşıdıklarını kaydetti.

Fettahoğlu, “2022 yılında antrepo ve fabrikalarımıza enerji panelleri inşa ederek, yenilenebilir enerji ile tüketim kapasitemizin üzerinde enerji üretmeye başladık. Bu faaliyetimiz ile Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlamaktayız. Ayrıca yakın gelecek planlarımızın başında, günümüzde gitgide artan organik tarıma olan rağbeti göze alarak, organik üretim tesisi kurmak var” dedi.

Bakliyat sektörünün Mersin’deki en büyük sorununun liman yoğunluğu olduğuna da dikkat çeken Fettahoğlu, “Mersin Limanı’nın kapasitesi Mersin’deki dış ticaret yoğunluğuna yetmemektedir. Yeni bir liman yapılması hem bakliyat sektörü hem de diğer sektörler için büyük bir rahatlama sağlayacaktır” diye belirtti.