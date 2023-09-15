İSTİB: Doğru planlama Türk tarımının potansiyelini ortaya çıkarır

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerini yer verilen Kopuz, resmi gazetede yayınlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik'in Türk tarımının yıllardır konuşulan planlama sorununu çözmek için atılmış önemli bir adım olduğunu, konunun bir süredir tarım ve gıda çevrelerinde tartışıldığını belirtti.

İSTİB'in eylül ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, tartışmaların odağında bakanlığın duyurduğu taslak yönetmelikte yer alan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu'nun yapısı olduğunu belirterek ilk taslakta bu kurulun üyelerinin sadece bürokratlardan oluşması tarım ve gıda sektörü tarafından eleştirildiğini açıkladı.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Geçen aylarda yaptığımız meclis toplantılarında biz de konuyu ele almış ve hem tarım hem de gıda sektörünün temsilcilerinin kurulda yer almasının hayati önemde olduğunu belirtmiştik. Bugün yayınlanan yönetmelikte bu taleplerimizin kısmen dikkate alındığını görüyoruz.

Karar alıcı konumdaki Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu'nda ne yazık ki yine tarım ve gıda sektörünün temsilcilerine yer verilmemiş. Kurulda, bakan tarafından görevlendirilecek bakan yardımcısı başkanlığında; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı ve Tarım Reformu Genel Müdürü üye olarak yer alıyor.

Bunun yanında taslakta yer almayan ve her ilde kurulacak bir teknik komite oluşturulması karara bağlanmış. Bu teknik komite il tarım potansiyeli doğrultusunda hazırlayacağı planlamayı Kurula ve ilgili müdürlüklere sunacak. Teknik komite aldığı kararlar Kurul tarafından uygun görülmesi halinde yürürlüğe girecek.

Ayrıca Teknik komite, kurul kararı doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten de sorumlu olacak. İl bazında oluşturulacak bu teknik komitelerde, bürokratlar, üniversite, oda, üretici birlikleri temsilcileriyle birlikte Ticaret Borsası'nın da bir temsilcisi bulunacak. Bu haliyle yönetmeliğin daha etkili olacağına inanıyorum. İnşallah Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin ortaya çıkarılması için önemli bir adım olacak, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmeliğin hayırlı olmasını diliyorum. Ancak bu vesileyle, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu'nda; üretici birlikleri, borsalar, tarımsal kooperatiflerin üst birliklerinin birer temsilcisinin bulunmasının gereğini ve önemini bir kez daha yinelemek istiyorum."