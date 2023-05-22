Karpuz hasadı gecikmeli başladı

Adana'da, iklim şartları­nın etkisiyle hasat iki haf­ta gecikmeli başladı, bu yıl 80 bin dekar alanda ekili karpuzda 550 bin ton rekolte bekleniyor. Tarla­da kilogramı 7-8 lirayı bulan kar­puzun, hasadın artmasıyla fiyatı­nın düşebileceği belirtiliyor. Ey­lül ayına kadar karpuz hasadının süreceğini belirten Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muham­met Ali Tekin, son iki yılda hava şartlarında olumsuzluk yaşan­masından dolayı üreticinin bu yıl karpuz üretiminden uzaklaştığı­nı vurguladı. Önceki yıllarda 110 bin dekardaki üretimin bu sene 80 bin dekara gerilediğini akta­ran Tekin, ilerleyen günlerde bu rakamın 10 tona çıkabileceğini, rekoltenin de 550 bin tonu bula­cağını söyledi.