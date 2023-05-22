Karpuz hasadı gecikmeli başladı
Adana'da, iklim şartlarının etkisiyle hasat iki hafta gecikmeli başladı, bu yıl 80 bin dekar alanda ekili karpuzda 550 bin ton rekolte bekleniyor. Tarlada kilogramı 7-8 lirayı bulan karpuzun, hasadın artmasıyla fiyatının düşebileceği belirtiliyor.
Adana'da, iklim şartlarının etkisiyle hasat iki hafta gecikmeli başladı, bu yıl 80 bin dekar alanda ekili karpuzda 550 bin ton rekolte bekleniyor. Tarlada kilogramı 7-8 lirayı bulan karpuzun, hasadın artmasıyla fiyatının düşebileceği belirtiliyor. Eylül ayına kadar karpuz hasadının süreceğini belirten Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, son iki yılda hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasından dolayı üreticinin bu yıl karpuz üretiminden uzaklaştığını vurguladı. Önceki yıllarda 110 bin dekardaki üretimin bu sene 80 bin dekara gerilediğini aktaran Tekin, ilerleyen günlerde bu rakamın 10 tona çıkabileceğini, rekoltenin de 550 bin tonu bulacağını söyledi.