Kekik kokulu tarlalar çiftçinin umudu oldu

04 Temmuz 2018

Uşak'ın Eşme ilçesinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün girişimiyle, tıbbi aromatik bitki üretimini artırmak amacıyla 4 yıl önce Karaahmetli köyünde 10 dekarlık alanda deneme amaçlı kekik üretimine başlandı.

Özellikle kurak bölgelerde tarım yapan çiftçilere tek tek ulaşarak kekikle ilgili bilgi veren ziraat mühendisleri, üreticileri bu ürüne yönlendirdi.

Kekik üretimi, düşük maliyet ve yüksek getiri nedeniyle kısa sürede yaygınlaştı. Bu süreçte üretim yapılan alan da 10 dekardan 2 bin 400 dekara çıktı.

"10 bin dekara ulaşmasını hedefliyoruz"

Eşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ertan Keleş yaptığı açıklamada, kekikteki düşük maliyetin çiftçiyi cezbettiğini söyledi.

İlçede tahıl ve tütün üretiminin yaygın olduğunu belirten Keleş, "Tütünün getirisi yüksek ancak işçi maliyetleri ağır. Son dönemde kuru tarım yapılan alanlarda kekik üretimi yaygınlaşıyor. Çiftçilerimiz kekiğe yönelmeye başladı. Dekar başına ortalama 130 kilogram kekik üretiliyor. Bu kekiklerin tamamı Avrupa'ya ihraç ediliyor. Kilogramı da 7-8 lira civarında. Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki kekik üretiminin 10 bin dekara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Kekiğin kozmetik ve gıda sanayinde kullanıldığını ifade eden Keleş, ilçede üretilen kekiğin çok kaliteli olduğunu bu yüzden pazar sorunu bulunmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA