Küçük yumurta üretimi için üst limitler güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi tarafından son tüketiciye ve yerel perakendecilere arz edilebilecek yumurtaların toplam miktarı, her bir hayvancılık işletmesi için haftalık olarak 2 bin 100 adedi geçemeyecek. Bu sayı daha önce 1500 olarak uygulanıyordu.

Küçük miktarlardaki yumurta, 350'den az kanatlı hayvana sahip her bir hayvancılık işletmesinden elde edilen yumurta miktarı olarak belirlendi. Önceden en fazla 250 kanatlı hayvana sahip işletmeden elde edilen yumurta miktarı "küçük miktar" olarak değerlendiriliyordu.

Tavsiye edilen tüketim tarihinde ilk yumurtlama tarihi dikkate alınacak

Yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılacak ve bu tarihten sonra arz amacıyla piyasada bulundurulamayacak.

Yumurtaların tavsiye edilen tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacak.

Yumurtlama tarihi farklı yumurtaların birlikte satışa sunulması halinde, tavsiye edilen tüketim tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınacak.

Söz konusu ürünün son tüketiciye arzı sırasında, "tavsiye edilen tüketim tarihi" tüketicinin kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde sunulacak.