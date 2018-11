Mudanya'da “Topraktan Halka Zeytinyağı”

13 Kasım 2018

BURSA - “Tirilye Tipi Zeytin” adıyla namını dünyaya duyuran Mudanya’da, belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinler zeytinyağı olarak işlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarında yer buluyor.

“Topraktan Halka Zeytinyağı” projesi kapsamında belediyeye ait alanlarda yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını Mudanya’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Mudanya Belediyesi, yeni yılın ilk sıkımını gerçekleştirdi. Toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelendi, zeytinyağı olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yola çıktı. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan proje kapsamında bir ton zeytinyağı ilçe genelinde Zeytin Dalı birimine kayıtlı ailelere dağıtılırken, bu yıl da toplanan zeytinler, sofralara bereket getirecek.

Zeytinlerin her bir tanesinin emek ve sevgiyle toplandığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Göreve geldiğimizde halka ait tüm alanlar halka ait olacak demiştik. Ne söz verdiysek yerine getirdik. Fen işleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Zeytin Dalı Birimi’ndeki arkadaşlarımız tarafından toplandı. Her gramında alın teri olan zeytinyağımızı sevgiyle ürettik, emeğimizi sevgiyle besledik. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı hemşerilerimize adil bir şekilde dağıtıyoruz. Hedefimiz bir ton zeytinyağı üretip, önümüzdeki yıllarda daha çok aileye ulaşmak. Tamamen üst kalite, organik, yüzde 100 doğal olmasının ötesinde, asit oranı çok düşük ve yenilebilir, sofralık zeytinyağıdır. Her gramı halkımıza helal olsun” dedi.