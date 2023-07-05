'Sahte medyum', taciz ve dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltında

Bursa'da kayıpları bulduğuna, ayrı olan sevgilileri ve eşleri bir araya getirdiğine yönelik internet sitelerine ilanlar vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İnternet sitesi üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan M.Ç.'yle (21) irtibata geçen bir kadının, tacize uğradığını ve 500 bin lirasının dolandırıldığını iddia etmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şikayet üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde arama yapan polis, bir ruhsatsız tabanca, polis rozeti ve dolandırılan kadına ait banka kartları bulundu.

Zanlının aynı yöntemle çok sayıda kadını dolandırıp taciz ettiği ve benzer suçlardan 15 kaydının bulunduğu tespit edildi.

M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.