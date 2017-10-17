Ordu'da fındık fiyatı 25 kuruş arttı

17 Ekim 2017

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 25 kuruş artarak 8,25 liraya yükseldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatındaki 25 kuruşluk artışın az da olsa sevindirici olduğunu, serbest piyasa fiyatlarının kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi.

Soydan, serbest piyasada oluşan fiyatların TMO fiyatlarının üzerine çıkması durumunda üreticilerin tatmin olacağını dile getirerek, "Fiyatların bu seviyelerde olması üreticilerimizin beklentisini kesinlikle karşılamamaktadır. Bunun için de üreticilerin ilk tercihi Toprak Mahsulleri Ofisi olmaktadır." diye konuştu.

Öte yandan Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvuruların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Fındık üreticilerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ziraat odalarına 29 Aralık'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmayan üreticilerimiz bu haktan faydalanamayacak." Soydan, üreticilere geçen yıllarda olduğu gibi dönüm başı 170 lira destekleme yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA