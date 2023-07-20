"ÖTV’lerin kaldırılmasını istiyoruz"

Müjde DEMİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, akaryakıt zamlarının tarımı olumsuz etkileyeceğini, tarımda kullanılan enerji, yakıt ve gübre gibi ana ürünlerde mutlaka süspanseye gidilmesi gerektiğini belirterek, tarımda pozitif ayrımcılık uygulanarak, ÖTV’lerin kaldırılmasını istediklerini kaydetti. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı’da, ÖTV zammıyla beraber çiftçilerin hayal kırıklığına uğradığını, tarımda reforma gidilerek ÖTV ve KDV’nin tarım sektöründen acilen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Üretimde teşvikin arttırılması amacıyla, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip çiftçilerin sulamada ve mazotta belirli bir indirimden yararlanmasının gerektiğini söyleyen Avcı, “Girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı önümüzdeki yıl meyve ve sebze üretiminde yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Çiftçilerimiz kar sağlayamadığı işi daha fazla yürütemez. Yetkililerden çiftçilerimizin sorunlarını giderecek çözümler bekliyoruz” dedi.

“Üretici, enerji ve mazotu karşılayamıyor”

Çiftçinin üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 20’sini mazot ve enerjinin oluşturduğunu söyleyen Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş’de yaptığı açıklamada, geliri düşük olan üreticinin mazot ve enerji fiyatına yetişemeyeceğini, bu sebeple tarımdan uzaklaşacağını ve gıda fiyatlarında artış yaşanacağını belirterek “İklim değişikliği ve girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle zor şartlar altında üretim yapan çiftçi, mazota yapılan ÖTV artışıyla birlikte üretime devam edemeyecek duruma geldi. Üreticilerimiz eskiden geleneksel tarım yapıyordu. Şimdi ise geleneksel tarımı bırakarak modern tarıma geçti. Modern tarımın yapılabilmesi için enerji ve mazot çiftçinin en önemli ihtiyacıdır. Üreticinin tarımda kullanmış olduğu mazot ve enerji bir üretim aracıdır.

Tüketim aracı değildir. Bu nedenle mazot ve enerji tarımda özel tüketim olarak düşünülmemelidir. Üreticinin ödediği mazot vergisi, üreticiye verilen desteğin yüzde 70’ine denk geliyor. Bu sorunun çözümü üreticinin kullandığı enerji ve mazottan alınan ÖTV, KDV, vergi ve fonların acilen kaldırılmasıdır” diye konuştu.