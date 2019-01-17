Progıda'nın fındıkta 2019 hedefi; kalite verimde artış
Yeni paydaşlarla yeni projeler geliştirmeyi amaçlayan şirket, Düzce Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.
Olam Progıda 2018 yılının değerlendirilmesini ve 2019 yılının hedeflerini Ordu’da tüm şubelerle paylaştı. Olam Progıda, bir yandan geçen yıla ilişkin değerlendirmelerini yaparken diğer yandan da yeni işbirliği arayışlarını sürdürüyor. Yeni paydaşlarla yeni projeler geliştirmeyi amaçlayan şirket, Düzce Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Fındıkta sürdürülebilirlik, verimin ve kalitenin artırılması fındık hasadında çalışan mevsimlik işçilerine karşı sosyal sorumluluk geliştirilmesini kapsayan protokole Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan ile Olam Progıda Türkiye Müdürü Ufuk Özongun imza koydu.
Olam Progıda Türkiye Başkanı Ufuk Özongun Türkiye’de hedeflerinin kaliteyi, üretimin yanı sıra her yıl fındık alım miktarını artırmak istediklerini söyledi.