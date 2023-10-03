Resesyon korkusu, tarım emtialarında haftalık düşüş yaşattı

Haftayı altın yüzde 4, gümüş yüzde 5.8, paladyum yüzde 0.4, platin yüzde 2.4 azalışla kapattı. Tarım tarafında da geçen hafta yoğun satış baskısı görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 6.6, mısır yüzde 0.3, soya fasulyesi yüzde 1.6 azalırken; pirinç yüzde 0.5 arttı.

Buğday geçen hafta 0.5400 dolarla Eylül 2020’den bu yana en düşüş seviyeyi gördü. Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve yüzde 3.3, şeker yüzde 1.2, kakao yüzde 4.6 değer kaybederken; pamuk yüzde 1.5 artış kaydetti. Artan resesyon ve talep endişeleri, özellikle buğday, kahve ve şeker fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesi de şeker ve kahve fiyatlarını olumsuz etkiledi. Fildişi Sahili'ndeki çiftçilerin son yağmurların kakao bitkilerinde yeni çiçekler ve kabuklar ürettiğine dair açıklamalarının ardından, ülkedeki kakao üretimine ilişkin iyileşen görünüm de kakao fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.