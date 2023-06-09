Sarı pas hastalığında önlem alınmazsa ürün kaybı yüzde 100'e çıkarabilir

Yıldız DOĞRU YEMİŞ

Üründe verim kaybına neden olacak olan kök çürüklüğü, sarı pas ve septoria yaprak leke hastalıkları için çiftçilerin rutin olarak tedbir alması gerekiyor.

Hububatta sarı pas hastalığına bağlı olarak ortaya çıkacak ürün kaybının hastalığın şiddetine göre değişeceğini ifade eden Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz, “Eğer hastalık bitkinin bayrak yaprağına kadar ulaşmış ve tüm yapraklarda yoğunluk kazanmışsa verim kaybı yüzde 40’ın üzerinde olur.

Eğer bir de buğday çeşidinin hastalığa karşı aşırı hassasiyeti varsa ve hastalığa karşı herhangi bir ilaçlama yapılmadıysa o zaman hastalıktan dolayı ürün kaybı yüzde 100’e kadar çıkabilir. Hastalık sadece üründe verim kaybına neden olmakla kalmaz aynı zaman da ürün kalitesinde de önemli düşüşlere neden olur.

Bu şekildeki tanelerinde hem tohumluk olarak hem de ni ifade eden Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz, “Eğer hastalık bitkinin bayrak yaprağına kadar ulaşmış ve tüm yapraklarda yoğunluk kazanmışsa verim kaybı yüzde 40’ın üzerinde olur. Eğer bir de buğday çeşidinin hastalığa karşı aşırı hassasiyeti varsa ve hastalığa karşı herhangi bir ilaçlama yapılmadıysa o zaman hastalıktan dolayı ürün kaybı yüzde 100’e kadar çıkabilir.

Hastalık sadece üründe verim kaybına neden olmakla kalmaz aynı zaman da ürün kalitesinde de önemli düşüşlere neden olur. Bu şekildeki tanelerinde hem tohumluk olarak hem de sanayilik olarak bir değeri olmaz. Bunun neticesinde de ürünün pazar değeri de önemli oranda düşerek ciddi bir ekonomik kayıp ortaya çıkar” dedi.

Çoğu çiftçinin sarı pas hastalığı ile mücadeleyi rutin hale getirdiğine dikkat çeken Karatay Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Kavuneker, “Verim kaybı yaşanmaması için tüm çiftçilerimizin ilaçlamayı rutin hale getirmesi gerekmektedir. Doğru ürüne doğru ilaç kullanmak gerek, düzenli ilaçlama ve doğru zamanlama önemlidir. Buğdayda zararlı olan pas ve septoria yaprak leke hastalıkları ile koruyucu amaçlı olarak mücadele edilmelidir.

Bu yabancı otla mücadele kadar önemli bir konudur. Mücadele de kullanılacak kültürel önlemler şunlardır: Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekim yapılmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır. Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir” dedi.