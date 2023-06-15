Seferihisar tarımının yeni yıldızı ‘ekinezya’ olacak

Ata tohumu ve lavantadan sonra şimdi de ekinezya Seferihisar tarımının yeni yıldızı olacak.

“Başka bir tarım mümkün” diyerek Seferihisar’dan başlayan tarım hareketi, Seferihisar’a yeni değerler kazandırmaya devam ediyor. Binlerce alana ekilen ata tohumu ve lavantadan sonra ekinezya bitkisi de Düzce köyünün geçim kaynağı olacak. Düzce köyünün tarihi kalıntılarında da binlerce yıl önce bu şifalı bitkinin izine rastlanırken, bu bölgenin verimli topraklarında ekinezyanın yeniden hayat bulması için kollar sıvandı. Seferihisar Belediyesi’nin kiraladığı tarlaya, 4 bin ekinezya fidesi dikildi.

Düzce köyünün yeni geçim kaynağı haline gelmesi hedeflenen ekinezya üretiminde ilk hasat, Ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek.

Ekinezya bitkisinin yarattığı güzel ambiyans ile bölgenin turizmine de büyük değer katması bekleniyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Düzce köyünde ekinezya bitkisinin yetiştirilmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini söyleyerek, “Araştırmaları incelediğimizde ekinezya bitkisinin Düzce köyünün sembolü olduğunu gördük. Bu heyecanımızı artırdı. Ve şimdi binlerce yıl sonra ekinezya fidelerini ait oldukları toprakla yeniden buluşturuyoruz” dedi.