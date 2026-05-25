Şeftali ve nektarinde hedef 250 milyon dolar: İlk dört ayda yüzde 300 rekor artış

Türkiye’nin önemli yaş meyve üretim merkezlerinden İzmir’in Selçuk ilçesinde sezonun ilk şeftali ve nektarin hasadı gerçekleştirildi.

Hasat törenine yerel yöneticiler, tarım yetkilileri ve ihracatçı birliklerinin temsilcileri katıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, Türkiye’nin şeftali ve nektarin üretiminde dünya üçüncüsü konumunda olduğunu belirtti.

Balık, 2002 yılında 455 bin ton olan üretimin son 22 yılda yüzde 159 artarak 1 milyon 180 bin tona ulaştığını söyledi.

İhracatta 250 milyon dolar hedefi

2025 yılında iklim koşulları nedeniyle üretimin 642 bin tona gerilediğini hatırlatan Balık, 2026 sezonunda rekoltenin yeniden 1 milyon tonun üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Balık, “2024 yılında 255 milyon dolarlık ihracatla dünya ikincisi olmuştuk. 2026 yılında üretimdeki toparlanmayla birlikte yeniden 250 milyon dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin 1 Ocak-21 Mayıs 2026 döneminde gerçekleştirdiği şeftali ve nektarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 347 artarak 86 milyon dolara yükseldi.

Irak ve Rusya en büyük pazarlar oldu

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, şeftali ve nektarinin yaş meyve ihracatında narın ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.

2025 yılında en fazla ihracat yapılan ülkenin 100 milyon dolarla Rusya olduğunu belirten Uçak, Irak, Romanya, Ukrayna ve Almanya’nın da önemli pazarlar arasında yer aldığını kaydetti.

2026 yılının ilk aylarında ise Irak, 44 milyon dolarlık taleple en büyük pazar olurken, Rusya 31 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

İzmir üretimde öne çıkıyor

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, Türkiye’deki şeftali üretiminin yüzde 13’ünün İzmir’de gerçekleştirildiğini söyledi.

Selçuk ilçesinde yaklaşık 16 bin dekarlık alanda 38 bin ton şeftali üretildiğini belirten Akdoğan, İzmir’deki toplam üretimin yüzde 67’sinin Selçuk’tan karşılandığını ifade etti.

Bu yıl iklim koşulları nedeniyle hasadın yaklaşık iki hafta geciktiğini belirten Akdoğan, Kurban Bayramı sonrasında ihracatın hızlanmasını beklediklerini söyledi.