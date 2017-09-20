Seydişehir’de 2 Bin dekar alan suya kavuştu

20 Eylül 2017

Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir’in Kavak Mahallesine 415 bin metreküp su depolama hacmine sahip bir gölet kazandırdı. Yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan gölet ile 2 bin dekar saha sulanabilecek.

Yeni Büyükşehir Yasası ile tarımsal desteklerini artıran Konya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde sulama yatırımları yapmaya devam ediyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine destek verdiklerini belirterek, susuzluk nedeniyle tarımın yapılamadığı, her geçen gün nüfusun azaldığı bölgelerde göletler ve damlama sulama tesisleri yaptıklarını söyledi.



Seydişehir’in Kavak Mahallesine de 415 bin metreküp su depolama hacmine sahip bir gölet kazandırdıklarını kaydeden Başkan Akyürek, Kamışlı Deresi üzerine yapılan göletten borulu sistem ile 2 bin dekar sahanın sulanacağını dile getirdi.



Yaptıkları sulama yatırımları ile hem çiftçinin yıllık gelirinde artış hem de su kaynaklarının verimli kullanmasının sağlandığını kaydeden Başkan Akyürek, Kalkınma Bakanlığı kaynaklarının da kullanıldığı Seydişehir’in Kavak Mahallesindeki sulama şebekesi için 23 bin 549 metre boru döşendiğini ve yatırımın yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.