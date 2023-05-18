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Türkiye’nin en büyük safran üretim merkezi Eskişehir’de kurulacak

Eskişehir, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, gıda dışında tıp, kozmetik, kimya gibi lokomotif sektörlerde de kulla­nılan, ülkemiz başta olmak üze­re tüm dünyada büyük bir pazar açığı bulunan safranın üretim merkezine dönüşüyor.

Haber Merkezi
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Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, gıda dışında tıp, kozmetik, kimya gibi lokomotif sektörlerde de kulla­nılan, ülkemiz başta olmak üze­re tüm dünyada büyük bir pazar açığı bulunan safranın üretim merkezine dönüşüyor. Eskişe­hir’de bir grup girişimci tarafın­dan hazırlanan ve FonTar tara­fından geliştirilen safran üretim girişimi “SAFFON-A” çıktığı pa­ya dayalı kitle fonlama turunda yatırımcıdan büyük ilgi gördü. Girişim, yatırım turunda şirket paylarının yüzde 70’inin yatırım­cılara arzı yoluyla 15 milyon TL talep etmişti. Kampanya sonu­cunda girişim şirketi SAFFON-A Tarım A.Ş., 2 bin 111 yatırımcı­dan toplamda 19 milyon 212 bin TL yatırım alarak talebinin yüz­de 128.1 üzerine çıktı.

Proje hakkında bilgi veren SAFFON-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy, Eskişehir’de toplam 1000 dekarlık alanda saf­ran üretimi yaparak yerel ve ih­racata dayalı sürdürülebilir bir tarım modeli inşa etmeyi hedef­lediklerini söyledi. İlk döngüde 100, ikinci döngüde 500, üçüncü döngüde ise 1000 dekarlık alan­da safran yetiştirmeyi planladık­larını aktaran Temizsoy, ilk dön­günün ikinci yılından başlamak üzere her yıl düzenli temettü da­ğıtımı gerçekleştireceklerini be­lirtti. Hâlihazırda Eskişehir’in Yukarısöğütönü Mahallesi’nde 10 dekarlık bir alanda safran üre­timi yaptıklarını dile getiren Te­mizsoy, bu yıl ağustos ayında 100 dekarlık alanda safran dikimine başlayacaklarını ve ekim ayında hasadını yapacaklarını belirtti.

2022 yılında dünyada 372 mil­yon dolar olan safran ticaretinin 2030 yılında 756 milyon dola­ra yükseleceğinin öngörüldüğü­nü belirten Temizsoy, ülkemizde safran üretim alanlarını genişle­terek ulusal ve uluslararası saf­ran pazarında güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çiftçiye alım garantisiyle destek olacağız

Türk çiftçisine de rol model ol­mak istediklerini aktaran Temiz­soy, “Bölge çiftçimize hem tohum hem de eğitim desteği sunarak, alım garantisi ile safran üretimi­ne teşvik etmeyi istiyoruz” dedi. Temizsoy ayrıca, Türkiye’nin tek tescilli safran soğanı çeşidinin Eskişehir Geçit Kuşağı Tarım­sal Enstitüsü’nde tescillendiğine işaret ederek, Enstitü’nün 2014 yılından itibaren safran araştır­malarına devam ettiğini aktardı.