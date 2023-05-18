Türkiye’nin en büyük safran üretim merkezi Eskişehir’de kurulacak
Eskişehir, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, gıda dışında tıp, kozmetik, kimya gibi lokomotif sektörlerde de kullanılan, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada büyük bir pazar açığı bulunan safranın üretim merkezine dönüşüyor.
Ayşe KAYTAN UÇAK
Eskişehir, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, gıda dışında tıp, kozmetik, kimya gibi lokomotif sektörlerde de kullanılan, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada büyük bir pazar açığı bulunan safranın üretim merkezine dönüşüyor. Eskişehir’de bir grup girişimci tarafından hazırlanan ve FonTar tarafından geliştirilen safran üretim girişimi “SAFFON-A” çıktığı paya dayalı kitle fonlama turunda yatırımcıdan büyük ilgi gördü. Girişim, yatırım turunda şirket paylarının yüzde 70’inin yatırımcılara arzı yoluyla 15 milyon TL talep etmişti. Kampanya sonucunda girişim şirketi SAFFON-A Tarım A.Ş., 2 bin 111 yatırımcıdan toplamda 19 milyon 212 bin TL yatırım alarak talebinin yüzde 128.1 üzerine çıktı.
Proje hakkında bilgi veren SAFFON-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy, Eskişehir’de toplam 1000 dekarlık alanda safran üretimi yaparak yerel ve ihracata dayalı sürdürülebilir bir tarım modeli inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. İlk döngüde 100, ikinci döngüde 500, üçüncü döngüde ise 1000 dekarlık alanda safran yetiştirmeyi planladıklarını aktaran Temizsoy, ilk döngünün ikinci yılından başlamak üzere her yıl düzenli temettü dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti. Hâlihazırda Eskişehir’in Yukarısöğütönü Mahallesi’nde 10 dekarlık bir alanda safran üretimi yaptıklarını dile getiren Temizsoy, bu yıl ağustos ayında 100 dekarlık alanda safran dikimine başlayacaklarını ve ekim ayında hasadını yapacaklarını belirtti.
2022 yılında dünyada 372 milyon dolar olan safran ticaretinin 2030 yılında 756 milyon dolara yükseleceğinin öngörüldüğünü belirten Temizsoy, ülkemizde safran üretim alanlarını genişleterek ulusal ve uluslararası safran pazarında güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi.
Çiftçiye alım garantisiyle destek olacağız
Türk çiftçisine de rol model olmak istediklerini aktaran Temizsoy, “Bölge çiftçimize hem tohum hem de eğitim desteği sunarak, alım garantisi ile safran üretimine teşvik etmeyi istiyoruz” dedi. Temizsoy ayrıca, Türkiye’nin tek tescilli safran soğanı çeşidinin Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Enstitüsü’nde tescillendiğine işaret ederek, Enstitü’nün 2014 yılından itibaren safran araştırmalarına devam ettiğini aktardı.