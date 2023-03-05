Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatında hedef 500 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri, gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan, yıllık 65 milyar dolar gıda ithalatı gerçekleştiren Japonya’da Foodex Fuarı’nın 7-10 Mart 2023 tarihinde 25’inci kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştiriyor.

EİB, Foodex Japan 2023- 48’inci Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda dört gün boyunca Türk lezzetlerinden Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği tadım etkinlikleri, zeytinyağı tadım etkinliği, Türk orkinosu ve somonu ile sushi etkinliği, Türk gıda ihracatçılarıyla Japon alıcıların b2b görüşmeleri ve influencer etkinlikleri organize edecek.

106 milyon dolarlık kısım gıda

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Japonya’ya Türkiye geneli ihracatın yüzde 48’inin, Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın ise yüzde 72’sinin gıda üzerine olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin Japonya’ya genel ihracatı 2018 yılından bu yana yüzde 30 artarak 619 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 291 milyon dolarlık kısmını gıda üzerine yapıyoruz. EİB olarak da Japonya’ya 146 milyon dolarlık ihracatımızın 106 milyon dolarlık kısmı gıda ile temsil ediliyor. Japonya’nın en büyük gıda fuarı Foodex’in 25 yıldır milli katılım organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. 7 yıldır Uzak Doğu ülkeleri Güney Kore, Japonya, Çin’i kapsayan Turquality Projemizi yürütüyoruz. Su ürünleri, kuru meyve, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve sebze mamulleri, zeytin, zeytinyağı Asya-Pasifik pazarında güçlü olduğumuz sektörler. Türkiye’nin yıllık 25 milyar dolar gıda ihracatı var. Japonya’ya gıda ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolar, uzun vadede 1 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahibiz.”