TÜRKYED uyardı: Küçükbaşta ESK devreye girmeli

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, yağlı kuyruklu küçükbaş hayvan piyasasında son dönemde belirgin bir daralma yaşandığını söyledi. Çelik, önceki yıllarda bu dönemde kesimci ve esnaf talebinin güçlü olduğunu hatırlatarak, bugün yetiştiricilerin hayvanlarını satmakta zorlandığını ve fiyatların gerilediğini ifade etti.

Önümüzdeki süreçte süt kuzularının da piyasaya çıkacak olmasının tabloyu daha hassas hale getireceğini vurgulayan Çelik, hayvanların her geçen gün ağırlaştığını ve yağlandığını belirtti. İç piyasada bu hayvanların yeterli karşılık bulamamasının üretici üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi.

Artan girdi maliyetleri üreticiyi zorluyor

Çelik, yem, yonca ve saman fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükselttiğine dikkat çekerek, bu durumun üreticinin nakit akışını ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

İhracat ve ESK için denge çağrısı

Üreticinin temel beklentisini net bir şekilde ortaya koyan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

“Üreticimizin temel beklentisi; ihracat kanallarının kontrollü ve planlı şekilde açılması ya da Et ve Süt Kurumu’nun piyasayı dengeleyici alımlarla sürece katkı sunmasıdır. Bu adımların hem üreticiyi rahatlatacağına hem de piyasanın dengelenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Bütüncül çözüm vurgusu

Sadece kuyruk ihracatına yönelik sınırlı düzenlemelerin yeterli olmayabileceğini ifade eden Çelik, sektörü rahatlatacak daha bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğine işaret etti. Üreticinin emeğinin karşılığını almasının, üretimde devamlılık açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

“Amacımız üretimi ayakta tutmak”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumların sektöre sağladığı katkıların farkında olduklarını belirten Çelik, mevcut koşullar altında ilave düzenlemelerin faydalı olacağını dile getirdi.

“Amacımız kimseyi zor durumda bırakmak değil, üretimi ayakta tutacak ortak bir çözüm yolunun bulunmasına katkı sunmaktır” diyen Çelik, küçükbaş hayvancılığın gıda güvenliği ve kırsal kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.