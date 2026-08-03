TÜSEDAD: Çiğ süt üretim maliyeti temmuzda 26,87 TL'ye geriledi
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), temmuz ayında 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 26,87 TL olarak hesapladı. Maliyet, haziran ayına göre yüzde 0,37 gerilerken, düşüşte kuru yonca otu fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.
TÜSEDAD, 2026 yılı temmuz ayına ilişkin çiğ süt üretim maliyeti verilerini açıkladı.
Derneğin hesaplamalarına göre, haziran ayında 26,97 TL olan 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti, temmuz ayında yüzde 0,37 azalarak 26,87 TL'ye indi.
TÜSEDAD, litre başına maliyette görülen 10 kuruşluk düşüşün temel nedeninin, kuru yonca otu fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 6'lık gerileme olduğunu bildirdi.
Açıklamada, kesif yem fiyatlarında temmuz ayında kayda değer bir değişiklik yaşanmadığı belirtilirken, reforme hayvan kesim fiyatlarının yaklaşık yüzde 3 gerilemesinin işletme gelirini sınırlı ölçüde azalttığı ve yem maliyetlerindeki düşüşün olumlu etkisini kısmen dengelediği ifade edildi.