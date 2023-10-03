Üretici pamukta devam etmek için fiyatta revize bekliyor

Ziya İPEK

Çukobirlik, geçen yıl 21 lira olarak açıkladığı kütlü pamuk alım fiyatını bu yıl 2,5 lira aşağı çekti. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, maliyet hesaplamalarına göre, üreticinin üretime devam edebilmesi için destekleme ödemesi hariç, kütlü kilogram fiyatının 29.34 liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin pamukta dışa bağımlılığını uzun yıllardır çözemediğini, sadece 2022 yılında yaklaşık 5 milyar dolarlık pamuk ithal ettiğini anımsatan Korkut, pamukta dışa bağımlılığın kronikleşmesinde Türkiye’nin kütlü pamuk üretimini ciddi şekilde artıramayışının ve pamuk üretiminin 20 yıldır yaklaşık 2 milyon ton dolayında seyretmesinin etkili olduğunu kaydetti. Korkut, bu kadar kritik ve stratejik ürün olan pamuğun üretiminin artırılabilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve gerçek anlamda desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çiftçilerin tohum, gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi temel maliyetlerini karşılayabilmesi için bu maliyetlerin sübvanse edilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Korkut, şunları kaydetti: “Ayrıca, çiftçilerin geleceğe yönelik plan yapabilmesi ve pamuk üretimine devam edebilmesi için tahmini taban fiyatın önceden açıklanması gerekir. Desteklemelerin avans olarak ödenmesi de pamuk ekim alanının artmasına katkı sağlayacaktır. İthalat nedeniyle kaybedilen dövizin yerel ekonomide kalması ve pamuk üreticilerinin tekrar pamuk ekmeye yönlendirilmesi amacıyla iyi bir planlama ve gerçekçi desteklemeler çok önemlidir.”

“Pamuk ekimi bölgemizde unutulmasın”

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ülkemizin pamukta yüzde 50’den fazla dışa bağımlı olduğunu, bunu azaltmak için sadece Çukurova’da değil, pamuk yetişen her yerde pamuk ekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Pamukta şu an 160 kuruş olan prim desteğinin en az 3 liraya çıkarılmasına vurgu yapan Bilgiç, “Çukurova’da üretilen pamuğun maliyetine bakıldığında en az 22 lira gibi bir rakam görülüyor.

Üreticinin zarar etmeyeceği, tekrar üretmeyi kendisine hedef koyabileceği bir fiyat belirlenmeli ki pamuk ekimi bölgemizde unutulmasın. Adanamız için pamuk, olmazsa olmazımızdır. Ülkeler dışa bağımlı olarak asla yaşayamazlar. Bu yüzden kendi üretim alanlarımızda üretim yapmalıyız. Tarımda katma değerli hale getireceğimiz ürünlerle kendi üreticimizi her zaman desteklemeliyiz” diye konuştu.

"Çiftçi bu fiyatlarla pamuk tarlasından uzaklaşıyor"

Çukobirlik’in mazottan gübreye, tohumdan zirai ilaca kadar tüm maliyetler katlanarak artarken bu sene pamuk alım fiyatını 18.5 lira olarak açıklamasına tepki gösteren TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Adana milletvekili Ayhan Barut, maliyetin altında açıklanan pamuk fiyatlarına tepki gösterip, kararın revize edilmesini istedi. Zarar eden çiftçinin artık pamuk tarlalarından uzaklaştığını ve ekim yapmadığını kaydeden Barut, 1998-1999 yıllarında 757 bin hektar pamuk ekimi yapılırken bugün rakamın 360-400 bin hektara kadar gerilediğini anımsattı.

Barut şunları kaydetti: “Geçen yıl pamuk fiyatları piyasada 20 liraydı. Çukobirlik geçen sene 21 lira alım fiyatı açıklamıştı. Bugün piyasada pamuk fiyatları 17-18 lira seviyesinde. Bu sene 1 kilogram pamuk üretiminin maliyeti 25 lira. Çiftçiye en az 30 lira verilmeliydi. Her sene 2 milyar dolar para harcayarak 1 milyon tona yakın ithalat yapılıyor. Eğer biz bu kadar önemi olan pamuğun üretimini artırmak istiyorsak çiftçiye ve üretime sahip çıkmalıyız.”