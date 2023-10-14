Yerli ceviz, market rafına giriyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Yerli ceviz üreticileri için hasat dönemi başladı. Kasım sonuna kadar sürecek hasatta yerli cevizler, tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Üyeleriyle birlikte yerli üretimi destekleyen CÜD, bu yıl 4 bin ton rekolte bekliyor. Bu yıl üçüncüsünü düzenlenen ve geleneksel hale getirilen hasat etkinliğinde konuşan CÜD Başkanı Ömer Ergüder, “Ceviz bahçelerimizin büyüklüğü 35 bin dekar. 1 milyon ceviz ağacımızla dünya standartlarında ceviz üretiyoruz. Bu yıl hasat işlemimiz bittiğinde 4 bin ton rekolteye ulaşacağız ve önümüzdeki 5 yıl içinde 15 bin ton rekolteye ulaşma hedefimiz bulunuyor" dedi.

Yerli ceviz üreticilerinin ve üretiminin artmasını, yaygınlaştırılmasını ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan CÜD, üyeleriyle birlikte, önceki gün Edirne Uzunköprü’de bulunan, donanımı ve teknolojisiyle Avrupa’nın en iyi işletmelerinden biri olan Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi. Dernek olarak, ürettikleri cevizlerin çok değerli olduğunun altını çizen Ergüder, zorlu iklim şartlarına rağmen, bu yılki hasatın oldukça başarılı geçeceğini söyledi.

Tüketicilerde ithal yerine yerli ceviz seçmeleri konusunda bir farkındalık oluşmaya başladığını ifade eden Ergüder, “Yerli ceviz, el değmeden üretiliyor ve hasat sonrası hızla sofralara ulaşabiliyor. Bu nedenle çok daha lezzetli ve ithal ürünler karşısında fark yaratıyor. Ekstra hiçbir işleme maruz kalmadan ürettiğimiz cevizlerimiz, doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Tüketiciler artık daha da bilinçli. Farkındalıklarını artırmak adına CÜD olarak, yeni bir adım da attık. Çok kısa bir süre içinde kendi ürettiğimiz cevizlerimizi yeni markamız altında tüketicilerle buluşturacağız. Bu adım hem yerli üreticilere bir ışık olacak hem de tüketiciler sofralarında sağlıklı ürünlere yer verecek” dedi. Önümüzdeki yıl tahmini ceviz perakende fiyatlarının 150- 160 TL tahmin edildiğini belirten Ergüder, “Ceviz fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bunlar arasında üreticiye yansıyan maliyetler, iklim, pazar koşulları gibi etkenler yer alıyor” diye konuştu.

“Üretimde son teknoloji araçlar kullanıyoruz”

Tarım sektörü ile 2011’de tanıştıklarını ve ceviz bahçelerinin ilk fidanlarını 2015’te toprakla buluşturduklarını bildiren Avrupa Tarım Bahçesi’nin ortağı Haşimcan Yazıcıoğlu, üç bin dönümlük bir araziye sahip olduklarını ve bunun iki bin dönümünde 50 bin adet ağaç diktiklerini aktardı. Avrupa'nın en yüksek kapasite ve teknolojiye sahip isleme tesislerinden birine sahip olduklarını ifade eden Yazıcıoğlu, “Avrupa tarım olarak, tamamen tek bir alanda tüm teknolojik mekanizasyon araçlarla birlikte el değmeden üretim yapabiliyoruz. Ürünlerimizin daha kaliteli olması için yapay zekâ dâhil birçok farklı uygulamayı sahamızda kullanıyoruz ve bunun da sonuçlarını görüyoruz” dedi.