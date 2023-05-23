Tavuk üreticileri satış fiyatının % 10’unu istiyor

Müjde DEMİR

Mersin’de 40 günlük periyotlarla 21 milyon civarında tavuk üretimi yaparak, Türkiye’de beşinci sırada yer aldıklarını aktaran Berdan Gök, Tarsus’ta 5 bin metrekare kapalı, 9 bin metrekare açık olmak üzere toplamda 14 bin metrekare alanda tavuk üreticiliği yaptıklarını belirtti.

Gök, “Başta Tarsus olmak üzere Çamlıyayla Akdeniz ve Mezitli’de yaklaşık 21 milyon tavuk üretimi yapılıyor. Bunun 18 milyonunu Tarsus karşılıyor” diye konuştu. Gök, 2022 yılında tavuk üretiminin 122 milyon civarında olduğunu belirterek, üretim yapan çiftliklerde artışın olmaması sebebiyle bu yıl da rakamların sabit kalacağını ifade etti.

Gök ayrıca, üretimde girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle piyasada satılan tavuk etinden yeterince pay alamadıklarını aktararak, “Bütün tavuğun fiyatı marketlerde 69 liradan satılıyor. Satışından aldığımız pay ise 3 TL. Üreticiler poşetli bütün tavuk eti fiyatından yüzde 10 talep ediyor.

Yüksek enflasyona bağlı elektrik ve işçilik fiyatının artması sonucu gelirimizin yüzde 70’i girdi maliyetlerine gidiyor. Üreticiler üretimin maliyetini karşılayamayınca da üretim durma noktasına gelebilir. En kısa sürede yüzde 10 talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.