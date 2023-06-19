Tekne bağlama Monaco’da 650, Göcek’te 1.200 euro

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) yeni Yönetim Kurulu, yat ve tekne sektöründe yaşanan gelişmeleri, sorunları, gelecek hedeflerini ve projelerini açıkladı. YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, artan tekne ve yat bağlama fiyatları karşısında birçok teknenin, yakın ülkelerde bulunan marinalara gittiğini söyledi.

Türkiye’nin cennet koylarının ‘tekne parklara’ döndüğüne işaret eden Bekiroğlu, "Şu anda Türkiye’de 25-30 arasında marina var. Bunların toplam bağlama kapasitesi ise 6 bin 500 civarında. Kapasitenin ilk etapta çok hızlı bir şekilde en az yüzde 50 artırılması gerekiyor” dedi. 8-10 metre boyunda teknelerle denizciliğe başlamak isteyenlerin, marina fiyatlarına takıldığına işaret eden Bekiroğlu, şunları söyledi: "Örneğin 30-40 bin euroluk bir tekne alıp denize açılmak isteyenler, marinalardaki fiyatları görünce bir adım geri gidiyor. Monaco şehrinde 42 metrelik bir teknenin yüksek sezonda marinadaki günlük bağlama fiyatı 650 euro. Aynı tekne Göcek’te marinada günlük 1.200, Bodrum’da 700 euro. Oysa Yunanistan’da günlük 35 euro. Bu durum yabancı yatların yurt dışına gitmesine neden oluyor."

Bir yılı koyda geçiriyorlar kirlilik arttı

Marinalardaki yüksek fiyatlardan dolayı tekne ve yatların bütün bir yılı koylarda geçirmeye başladığını, bunun da ciddi kirliliklere neden olduğunu söyleyen Murat Bekiroğlu, “Göcek koyları inanılmaz şekilde kirleniyor. Bunu da genellikle 20 metre ve üzerindeki büyük tekneler yapıyor. Denize girmek için 1-2 hafta kaldıkları koylarda bütün bir yıl kalıyorlar. Bu durum koyların da kirlenmesine neden oluyor” uyarısında bulundu.