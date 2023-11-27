Teknoloji programlarına 3 yılda 300 milyar lira finansman

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruya göre, yeniden yapılandırılan yatırım taahhütlü avans kredisi kapsamında, firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji/strateji" puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar TL olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecek. Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; yüzde 30 ila yüzde 15 awralığında belirlenecek. Yeni YTAK programına yıllık 100 milyar TL limit tahsis edilirken, program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanıyor

Fiyat istikrarına katkı

Resmi Gazete’de yayımlanan "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ"e göre de aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından yapılabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla AR-GE harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YTAK Programı çerçevesinde 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Bakan Kacır, "Bu program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini sağlayacak, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak, cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.