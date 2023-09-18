2024’te bilişim bütçeleri artacak

Makroekonomik iklim belirsiz ve birçok şirket hala pandemi kaynaklı zorluklarla mücadele ediyor, özellikle yükselen ürün maliyetleri, ekonomik resesyon korkusu ve bilgi teknolojilerindeki yetkinliklerin eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya. Ancak, birçok şirket belirli harcamaları kısmen kısarken, teknoloji alanında önümüzdeki yıl harcamalar artış gösterecek.

Spiceworks ve Aberdeen Strategy & Research’ün ortaklaşa gerçekleştirdikleri 2024 Bilişim Durum Raporu’na göre, rapora katkı sunan bilgi işlem yöneticilerinin yüzde 66'sı, ekonomik endişelere rağmen 2024 yılında teknoloji yatırımlarını artırmayı planlıyor. Sadece yüzde 4'ü IT harcamalarını azaltmayı düşünüyor, geri kalan yüzde 30 ise bütçelerini mevcut seviyelerde tutmayı hedefliyor. Genel IT harcamaları yıllık yüzde altı artarken, şirket düzeyinde bilişim bütçeleri ise yüzde beş artırılacak.

Aslan payı yazılım ve donanıma

Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri, önümüzdeki yıl bütçelerinin büyük bir çoğunluğunu yine yazılım ve donanıma ayıracak. Ancak yönetilebilir servislere ve bulut bilişime ayrılacak kaynaklar artırılacak. Rapora göre kuruluşlar IT ihtiyaçları için yönetilen servis sağlayıcılarına (MSP'ler) giderek daha fazla başvuruyor. Nitekim kuruluşların yüzde 61'i 2024 yılında MSP'lere harcamalarını artırmayı planlıyor.

Ankete katılanların aktardığı bütçelere göre, önümüzdeki yıl şirketlerin bütçesinin yüzde 20 yazılım, yüzde 20 donanım, yüzde 15 iş gücü, yüzde 14 bulut tabanlı hizmetler, yüzde 9 yönetilebilir servisler, yüzde 8 telekom, yüzde 8 güç tüketimi ve yüzde 6 da dahili hizmetler olarak şekillenmesi bekleniyor. Rapora göre, 2024 yılında IT bütçe büyümesini etkileyen en önemli faktörler olarak, altyapının güncellenmesi ihtiyacı (yüzde 70), IT projelerine verilen önceliğin artması (yüzde 58), artan güvenlik endişeleri (yüzde 56), enflasyon (yüzde 48) ve çalışan sayısındaki artış (yüzde 46) olarak gösteriliyor.

Özellikle Windows Server 2012'nin 2023 Ekim'inde destek sonlandırmasının yaklaşması, birçok organizasyonun altyapı güncellemelerine yatırım yapma konusunda motive olmasına neden oluyor. Ayrıca, iyimserlik artıyor ve şirketlerin yüzde 73'ü 2024 yılında gelir artışı bekliyor.

İleri teknolojilere geçilecek

Ekonomik belirsizliklere rağmen, organizasyonlar ileri teknolojileri benimseme planlarına devam ediyorlar. İlerleyen iki yıl içinde işletmelerin ileri hesaplama, sunucusuz hesaplama ve yapay zeka gibi teknolojilerin kullanımını iki katına çıkarmaları bekleniyor. Özellikle işletmelerin yüzde 57’si iki yıl içerisinde yapay zeka uygulamalarını benimsemeyi ve şirketlerine adapte etmeyi planlıyor.

Ayrıca, artan güvenlik endişeleri, kullanıcı davranış analizi araçları, şifresiz kimlik doğrulama, IoT güvenlik çözümleri, sıfır güvenlikli çözümler ve AI destekli güvenlik çözümleri gibi güvenlik teknolojilerinin benimsenmesi de bütçelerdeki artışa yol açan faktörler. Raporda ayrıca kuruluşların 2024 yılında yatırım yapmayı planladığı en önemli teknoloji trendleri şu şekilde belirleniyor:

-Bulut bilişim (% 68)

-Siber güvenlik (% 66)

- Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) (%64)

-Veri analitiği (%60)

-Nesnelerin interneti (IoT) (%58)