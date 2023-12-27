'25 yıl boyunca yapay zekâ kaynaklı deflasyon yaşanacak'

Emre Ergül

Tanınmış risk sermayedarı ve OpenAI’ın ilk yatırımcılarından biri olan Vinod Khosla, yapay zekânın küresel ekonomiyi temelden değiştirmesini beklediğini söyledi.

Khosla, yapay zekânın önümüzdeki 25 yıl içinde ekonomiyi söndüreceğini, ekonomik başarının ve mal ve hizmet bolluğunun geleneksel ölçümlerini yeniden şekillendireceğini öngördü.

Yapay zekânın ekonomik etkileri hakkındaki görüşünü paylaşan Khosla, yapay zekânın deflasyona neden olma potansiyelini vurguladı, ekonomide 25 yıl boyunca yapay zekâ kaynaklı deflasyonun yaşanacağını öngördü.

2019'da OpenAI'ye, şirketin 15 yıllık tarihindeki en büyük yatırımı olan 50 milyon dolar yatıran Khosla, yapay zekânın etkisinin sermayeyi daha kıt hale getireceğini, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) gibi mevcut ölçümleri ve geleneksel ekonomik göstergeleri daha az alakalı hale getireceğini iddia etti. Bunun yerine mal ve hizmetlerin giderek bollaştığı bir senaryo tahmin etti.

68 yaşındaki Hint asıllı Amerikalı milyardere göre, temel sorun bu yeni ekonomik ortamın nasıl ölçüleceği ve anlaşılacağı... Tahmini ekonomik istikrarla ilgili endişeleri artırsa da Khosla, yapay zekânın dönüştürücü gücüne ilişkin görüşlerinde yalnız değil. Sun Microsystems'ın kurucu ortaklarından olan Khosla, 12 Aralık’ta katıldığı bir konferansta da "Felaket tellalları yanlış risklere odaklanıyor. Şu ana kadar endişelenecek daha büyük riskler, bizi öldüren duyarlı yapay zekâ değil, Çin'dir" demişti