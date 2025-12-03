Supermarket Simulator PlayStation'a giriyor

Steam platformunda 4 milyonu aşkın oyuncuya ulaşarak küresel bir başarı yakalayan Supermarket Simulator, konsol yolculuğunu hız kesmeden sürdürüyor. Xbox Series X|S sürümünün ardından oyun, çok yakında PlayStation konsollarında da oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, PlayStation Store’da da yerini almış durumda.

Oyunun konsol yayıncılığı ve iş geliştirme süreci, Xbox sürümünde olduğu gibi PlayStation versiyonunda da Türkiye merkezli GameDev.ist tarafından yürütülüyor. Bu adım, Türkiye’den çıkan bağımsız oyunların uluslararası konsol pazarında daha kalıcı ve sürdürülebilir bir yer edinmeye başladığını gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Supermarket Simulator’ın PC’de elde ettiği başarıyı konsollara taşıması, yerli geliştiricilerin konsol ekosistemine erişiminin artık istisnai değil, devamlılığı olan bir model haline geldiğine işaret ediyor. Oyun, Türkiye oyun sektörünün küresel konsol pazarındaki büyümesini somut biçimde ortaya koyuyor.

Stok yönetimi, fiyatlandırma, müşteri trafiği

Nokta Games tarafından geliştirilen ve konsol portu Naisu Games imzası taşıyan Supermarket Simulator, oyunculara kendi süpermarketlerini kurma ve yönetme deneyimi sunuyor. Oyunda stok yönetimi, fiyatlandırma, müşteri trafiği, güvenlik ve ekip yönetimi gibi pek çok unsur bir araya geliyor. PC ve Xbox platformlarındaki yoğun ilginin ardından PlayStation sürümünün de benzer bir başarı yakalaması bekleniyor.

GameDev.ist ve Nokta Games iş birliğiyle hayata geçirilen bu süreç, Türkiye merkezli bağımsız stüdyoların küresel pazarlarda daha güçlü ve görünür hale gelmesine katkı sağlıyor.