4 yatırımdan 3’üne yapay zeka dokunuşu

Recep ERÇİN

Fakat sadece yüzde 32’lik kesimin yapay ze­kaya yüksek bir güvene sahip ol­duğunu belirten Gedik, ForIn­vest tarafından düzenlenen “Ya­tırımda Yeni Çağ: Yapay Zeka” başlıklı zirvede yaptığı sunum­da, yapay zekanın dünya tarihin­de bir kırılma noktası olduğuna işaret etti. Gedik, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Dünya genelindeki insanların yüzde 70’i kendi ül­kesinde üretilen ürünleri tercih edeceğini belirtirken, yüzde 48’i de ithalata karşı ticaret engeli is­tiyor.

Gelecekte sorunlarımızı teknoloji ile çözeriz diyenlerin oranı dünya genelinde yüzde 71. Bu oran teknolojiye olan güve­ni gösterirken, yapay zeka konu­sunda hem heyecanlı hem ger­giniz. Avrupa bölgesinin gergin ve daha az heyecanlı, gelişmekte olan ülkelerin ise bu konuda da­ha heyecanlı olduğunu görüyo­ruz. Çünkü gelişmekte olan ülke toplumları, yapay zeka ile top­lam refahtan daha fazla pay ala­cağını düşünüyor. Diğer taraf ise zaten refahın hali hazırdaki sa­hibi. O yüzden onlar gelişmeleri biraz daha gergin bir şekilde ta­kip ediyorlar.”

Klavyeden dokunmatiğe geçmek gibi…

ForInvest InvestTech Sum­mit’in açılışında konuşan Fo­rInvest CEO’su Serra Berkol da, “Nasıl ki klavyeden dokunma­tiğe geçiş büyük bir sıçrama ya­rattıysa, bugün de arama motor­larından doğal dil arayüzlerine geçiş benzer bir devrimi getiri­yor. Artık karmaşık sorgular yaz­mak yerine sadece neye ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz; yapay zekâ ise veriyi anlamlandırıp çö­zümü önümüze getiriyor. Yapay zekanın sunduğu karar önerile­ri, insan onayıyla birleştiğinde, hem hız hem de güvenlik artıyor” ifadelerini kullandı.