4 yatırımdan 3’üne yapay zeka dokunuşu
Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, Türkiye’de yatırım kararlarında yapay zekanın kullanım oranının yüzde 75’e kadar çıktığını söyledi.
Recep ERÇİN
Fakat sadece yüzde 32’lik kesimin yapay zekaya yüksek bir güvene sahip olduğunu belirten Gedik, ForInvest tarafından düzenlenen “Yatırımda Yeni Çağ: Yapay Zeka” başlıklı zirvede yaptığı sunumda, yapay zekanın dünya tarihinde bir kırılma noktası olduğuna işaret etti. Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya genelindeki insanların yüzde 70’i kendi ülkesinde üretilen ürünleri tercih edeceğini belirtirken, yüzde 48’i de ithalata karşı ticaret engeli istiyor.
Gelecekte sorunlarımızı teknoloji ile çözeriz diyenlerin oranı dünya genelinde yüzde 71. Bu oran teknolojiye olan güveni gösterirken, yapay zeka konusunda hem heyecanlı hem gerginiz. Avrupa bölgesinin gergin ve daha az heyecanlı, gelişmekte olan ülkelerin ise bu konuda daha heyecanlı olduğunu görüyoruz. Çünkü gelişmekte olan ülke toplumları, yapay zeka ile toplam refahtan daha fazla pay alacağını düşünüyor. Diğer taraf ise zaten refahın hali hazırdaki sahibi. O yüzden onlar gelişmeleri biraz daha gergin bir şekilde takip ediyorlar.”
Klavyeden dokunmatiğe geçmek gibi…
ForInvest InvestTech Summit’in açılışında konuşan ForInvest CEO’su Serra Berkol da, “Nasıl ki klavyeden dokunmatiğe geçiş büyük bir sıçrama yarattıysa, bugün de arama motorlarından doğal dil arayüzlerine geçiş benzer bir devrimi getiriyor. Artık karmaşık sorgular yazmak yerine sadece neye ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz; yapay zekâ ise veriyi anlamlandırıp çözümü önümüze getiriyor. Yapay zekanın sunduğu karar önerileri, insan onayıyla birleştiğinde, hem hız hem de güvenlik artıyor” ifadelerini kullandı.