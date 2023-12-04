50 bin lira borçla işe başladı şimdi 100 milyon dolara koşuyor

Mehtap HALICI

Erken yaşlarda çalışma hayatına başlayan ve Okan Üniversitesi’nde Mekatronik Mühendisliği okurken ‘Şirket kuracağım. Bir fikrim var ama param yok’ diyerek Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan’dan aldığı 50 bin lira borçla iş hayatına atılan endüstriyel akıllı eldiven üreticisi Thread in Motion'ın kurucusu ve CEO'su Kadir Demircioğlu, “3 kişiyle başladığımız yolda şu an 55 kişiyiz. Bugünkü yatırım turunda şirketimiz 30 milyon dolar değerinde. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir tura hazırlanıyoruz.

Önümüzdeki yılın ortasında ise tamamlamayı planlıyoruz. Bu turda yaklaşık 100 milyon dolarlık büyüklüğe koşuyoruz” dedi. Şirketin satın alma değerinin her geçen gün arttığına işaret eden Demircioğlu, “Her zaman şirketimizi satın almaya gelenler oluyor, hepsi yabancı. Ağırlıklı Çin’den, Almanya’dan, İtalya’dan geliyorlar. Ancak şu an satmaya niyetimiz yok çünkü şirketin yapacak daha çok işi var” diye konuştu.

Üretimlerini Türkiye’de fason yaptıklarını ifade eden Kadir Demircioğlu, “Geçen seneden itibaren Ankara merkezli elektronik üreticisi Karel ile anlaşmaya başladık. Tüm mühendislik ürün geliştirmelerini biz yapıyoruz. Onlar sadece ürünün tedarik zincirini yöneterek üretim noktasında bize destek oluyorlar” dedi. Kendi üretim tesislerini kurmak gibi bir hedeflerinin olmadığını dile getiren Demircioğlu, “Teknoloji firmasıyız.

Bizim işimiz geliştirmek ve üzerine yeni cihazlar koyabilmek” diye konuştu. Demircioğlu, Thread in Motion’ın, 13 ülkede üretim ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir çok şirkete ürün sattığını söyledi. Ürün sattıkları öncelikli ülkeler arasında başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Brezilya ve İspanya’nın olduğunu belirten Demircioğlu, “Yurtdışında hızlı büyüyoruz.

En güçlü pazarımız ise İngiltere. Ülke sayısını artırmak yerine var olduğumuz yerlerde daha da yayılmak gibi hedefimiz var” ifadelerini kullandı. Demircioğlu, özellikle Dubai, Suudi Arabistan’a girmek istediklerine dikkat çekerek, Amerika’yı da bu sene denemek istediklerini ifade etti. Demircioğlu, “Orada hiç müşterimiz yok. Aslında çemberi çizdik, genelde 3 saat içerisinde gidebileceğimiz ülkeleri tercih ediyoruz” dedi.

Giyilebilir teknoloji pazarı 18 milyar dolar

Endüstriyel giyilebilir teknoloji pazarının Dünya’da yıllık 18 milyar dolarlık bir hacim döndüğünü ifade eden Kadir Demircioğlu, “Bu sene baktığımızda pazarda yüzde 7’lik bir düşüş oldu. Önümüzdeki yıl artış olacak. Şirketlerin gündemi loT ve dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe dönmeye başladı. Bizce önümüzdeki yıl bu süreç verimlilik ve dijitalleşmeye dönmeye başlayacak. O yüzden tekrardan pazar zirve yapacaktır. Yüzde 5-10 büyüyecektir” ifadelerini kullandı.

Son kullanıcıya yönelik teknolojileri çalışıyor

Mağazaya girildiğinde sepette hiçbir şey okutmadan direkt alınan ürünlerin hesaptan düşmesini hedefledikleri bir teknoloji geliştirmek istediklerini söyleyen Kadir Demircioğlu, vatandaşlara yarayacak bir deneyim üzerinde çalıştıklarını söyledi. Demircioğlu, “Mağazaya geldiniz bir eldiven aldınız. Ya da bir modülünü aldınız. O sistemle kendiniz ürünleri okutup ödeme yapabiliyorsunuz.. Son kullanıcıya gelmeye çalıştığımız yerlerden biri de bu olacak. Ürünü biliyoruz, mağazacılığı ve sevkiyatı biliyoruz. Teknolojiyi buralara evirmeye çalışacağız” dedi.