5G bağlantıları 2025’e kadar ikiye katlanacak

Geliştirilen teknolojilerin yanı sıra GSMA’in araştırma birimi GSMA Intelligence, 5G’ye yönelik öngörüleri de Mobil Dünya Kongresi’nde paylaştı. Buna göre, sadece bu yıl 30’dan fazla ülkede yeni 5G ağları devreye alınacak. Bağlantıların bu yıl yaklaşık 1,5 milyara çıkacağı, 2025 sonunda ise 2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.