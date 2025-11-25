Amazon’dan ABD hükümetine 50 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Amazon Web Services (AWS), ABD hükümet kurumları için özel olarak tasarlanmış yapay zekâ ve süper hesaplama altyapısını hayata geçireceğini açıkladı. Şirket, 2026’dan itibaren 50 milyar dolara varan yatırımla AWS Top Secret, AWS Secret ve AWS GovCloud bölgelerinde yeni veri merkezleri kuracak.

Siber güvenlikten ilaç keşfine kadar kritik görevler

Bu tesisler gelişmiş işlemciler, ağ teknolojileri ve güvenlik sertifikasyonlarıyla federal operasyonlar için optimize edilecek.

AWS CEO’su Matt Garman, bu yatırımın kamu kurumlarının mevcut teknolojik bariyerlerini ortadan kaldıracağını belirterek, “Federal kurumlara siber güvenlikten ilaç keşfine kadar kritik görevleri hızlandıracak gelişmiş yapay zekâ yetenekleri sunuyoruz” dedi.

Yatırım kapsamında kurumlara geniş bir AI hizmet yelpazesi sunulacak. Amazon SageMaker model eğitimi için, Amazon Bedrock model dağıtımı için, Anthropic Claude ve Amazon Nova ise üretken yapay zekâ uygulamaları için kullanılabilecek. Ayrıca AWS Trainium çipleri ve Nvidia AI altyapısı, kurumlara yüksek performanslı iş yüklerinde önemli hız kazanımları sağlayacak.

Haftalar yerine saatler içinde tamamlanacak

AWS, bu sistemlerle veri işleme süreçlerinin haftalar yerine saatler içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Örneğin, küresel güvenlik verilerinin yüzlerce değişkenle birlikte gerçek zamanlı analiz edilmesi mümkün olacak. Savunma ve istihbarat kurumları, uydu görüntüleri ve sensör verilerini otomatik işleyerek tehdit tespitini çok daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Yeni bir evreye geçildi

AWS’nin bu hamlesi, Beyaz Saray’ın AI Action Plan girişimiyle de uyumlu. Şirket, 11 binden fazla ABD kamu kurumuna hizmet verdiğini hatırlatarak, 2011’de AWS GovCloud ile başlattığı güvenli kamu altyapısının bu yatırım ile yeni bir evreye geçtiğini vurguladı.