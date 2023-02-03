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Amazon'un faaliyet karı yüzde 23 düşüşle 2,7 milyar dolara indi

Amazon.com'un net satışları 2022 yılının son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 149,2 milyar dolar olsa da karı keskin düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Dördüncü çeyrekte net kar 201 yılındaki 14,3 miyar dolardan 278 milyon dolara indri. Hisse başına dağıtılabilir kar 0,03 dolar oldu.

Faaliyet karı bu dönemde yüzde 23 düşüşle 2,7 milyar dolara indi.

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2022 yılının tamamında net satışlar yüzde 9 artarak 514 milyar dolar olurken, net zarar 2,7 milyar dolar, hisse başına 0,27 dolar seviyesinde gerçekleşti.