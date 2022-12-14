Apple, App Store şartından vazgeçiyor

Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad'lerde alternatif uygulama yüklemelerine izin vermeye hazırlanıyor.

Bloomberg News'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple kullanıcıları üçüncü taraf yazılımları App Store kullanmadan iPhone'larına ve iPad'lerine indirebilecekler.

Apple, iOS işletim sistemindeki uygulamalar aracılığıyla kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerden yüzde 30 komisyon alıyor.

Apple'ın bu adımının Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek yılın sonlarına doğru çıkarması planlanan rekabet yasası kapsamında atıldığı öğrenilirken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan haber sonrası teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert yükseliş kaydedildi.