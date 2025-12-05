Apple’da üst düzey ayrılıklar

Apple, üst yönetiminde önemli bir değişikliği duyurarak şirketin genel hukuk müşaviri Kate Adams ile çevre, politika ve sosyal girişimler başkan yardımcısı Lisa Jackson’ın emekli olacağını açıkladı. Her iki yönetici de doğrudan CEO Tim Cook’a bağlı çalışıyordu. Ayrılıklar, son dönemde şirketten ayrılan veya emekli olan diğer üst düzey yöneticilerle birlikte Apple’da dikkat çeken bir yönetim yenilenmesine işaret ediyor.

Jennifer Newstead genel hukuk müşaviri olacak

Apple, Mart ayı itibarıyla genel hukuk müşavirliği görevine Meta’nın mevcut hukuk direktörü Jennifer Newstead’in getirileceğini duyurdu. Jackson’ın Washington’daki kamu ilişkileri ve hükümet işleri ekipleri de 2026’nın sonlarına doğru Newstead’e bağlı çalışacak. Meta cephesi, Newstead’in yıl sonuna kadar görevde kalacağını ve yerine geçecek ismin arandığını açıkladı.

Kate Adams, 2017’de Apple’a katılarak şirketin küresel hukuk, güvenlik ve gizlilik politikalarını yönetti. Görev süresi boyunca Apple, özellikle App Store ücretleri ve kuralları nedeniyle ABD ve diğer ülkelerde artan antitröst soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı. Adams, bu süreçlerin yönetilmesinde kilit rol oynadı.

Görev alanı daraldı

2013’te Apple’a katılan Lisa Jackson, şirketin çeşitlilik, eşitlik ve çevre politikalarının mimarlarından biri oldu. Eski ABD Çevre Koruma Ajansı Başkanı olan Jackson, Apple’ın karbon nötr olma hedeflerini ve Irksal Eşitlik ve Adalet Girişimi’ni hayata geçirdi. Ancak Trump yönetiminin ikinci döneminde çevre ve DEI odaklı politikaların geri plana itilmesi, görev alanını görece daralttı.

Washington ile ilişkilerini dengelemeye çalışıyor

Apple, Trump yönetiminin getirdiği ek tarifelerle karşı karşıya kalırken, Tim Cook yönetimi Amerikan üretimine vurgu yaparak Washington ile ilişkilerini dengelemeye çalışıyor. Yeni dönemde Jennifer Newstead’in hem düzenleyici baskılar hem de küresel politik riskler karşısında Apple’ın hukuk stratejisini şekillendirmesi bekleniyor.