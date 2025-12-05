OpenAI’dan Avustralya’ya 4,6 milyar dolarlık yapay zeka merkezi yatırımı

OpenAI ile Brisbane merkezli veri merkezi operatörü NextDC, Avustralya’nın Sidney kentinde çok büyük ölçekli bir yapay zeka merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.

“AI kampüsü” ve “süperküme” inşa edilecek

Anlaşma kapsamında Batı Sidney’de bir “AI kampüsü” ve yüksek işlem gücüne sahip grafik işlemci birimlerinden (GPU) oluşan bir “süperküme” inşa edilmesi planlanıyor. Projenin planlama, geliştirme ve işletme süreçleri iki şirket tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Kalıcı iş olanakları doğacak

Avustralya hükümeti, toplam yatırım tutarının yaklaşık 7 milyar Avustralya doları (4,6 milyar ABD doları) olacağını açıkladı. İnşaat sürecinde binlerce doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılması beklenirken, proje tamamlandığında teknik, mühendislik, üretim ve operasyon alanlarında kalıcı iş olanakları doğacak. Açıklamanın ardından NextDC hisseleri erken işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.