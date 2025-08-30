Apple'ın sürprizi ortaya çıktı! Bugüne kadarki en ince iPhone geliyor

Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan teknoloji devi Apple, 9 Eylül’de geleneksel sonbahar etkinliğini düzenleyecek.

iPhone 17 serisinin tanıtılacağı lansmanda merakla beklenen iPhone Air modelinin de duyurulacağı sızılan bilgiler arasında...

iPhone 17 Air’ın teknik özellikleri nasıl olacak?

iPhone 17 Air’ın şirketin bugüne dek ürettiği en ince telefon olması bekleniyor. Cihazın kenar çerçevelerinin inceltildiği ifade edilyior. Bloomberg’ün haberine göre; cihazın kalınlığı yalnızca 5,5 mm olacak.

Telefonun ne kadar ince olduğunu ortaya koymak için iPhone 16 Pro’nun 8,25 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Air modelinin ağırlığı ise 145 gram olacak.

iPhone 17 Air’ın 6,6 inç ekranla gelmesi bekleniyor.

iPhone 17 Air’ın kamerası nasıl olacak?

iPhone 17 Air’da inceliği sağlamak için bazı özelliklerden feragat edilmesi söz konusu olabilir. Örneğin bu model iPhone 16e gibi tek kamerayla gelebilir.

Performans tarafında ise Air modelinde A19 ya da A19 Pro çipin kullanılabileceği ve RAM’in 12 GB’a çıkarılabileceği konuşuşuyor.

iPhone 17 Air’ın bataryası nasıl?

Telefonun ince yapısı batarya konusunda şüpheleri beraberinde getiriyor. Apple’ın inceliğe karşı pil dayanıklılığını sağlamak için bu telefonda silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği aktarılıyor.

Kapasitesi 2800 mAH olan bu bataryanın yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 20’ye kadar fazladan performans sağlayabileceği düşünülüyor.

iPhone 18 'geç çıkacak' iddiası

Öte yandan, iPhone 18’in 2027’nin bahar aylarında çıkabileceği ifade ediliyor.

Sızan bilgilere göre şirket iPhone 18 ile birlikte lansman takviminde değişikliğe gidecek.

Tanıtımların eylül ayından ilkbahara kaydırılması durumunda ise iPhone 17 550 gün piyasada tek kalacak.