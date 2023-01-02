ASELSAN, milli platformları görünmez hale getiren teknoloji geliştirdi

ASELSAN tarafından geliştirilen radar soğurucu malzemenin insansız hava aracının saçılım merkezlerine uygulanmasıyla radar kesit alanı değeri binde birine düşürülebildi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, radar soğurucu teknolojiler ve düşük görünürlük konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Radar soğurmanın" önem verdikleri konular arasında bulunduğunu vurgulayan Görgün, var olan platformların saçılma yüzeylerinin, alanlarının iyi tespit edilmesi, bu sayede de düşman radarlarının platformu nasıl, ne kadar mesafeden, ne şekilde fark edebileceğinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Görgün, bunu tespit etme, sonrasında tedavisiyle ilgili malzeme, boya geliştirme konusunda destek olabilecek, sadece ASELSAN içinde kullanılabilen RAPID isimli yazılımı geliştirdiklerini söyledi. Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yazılımla radar soğurmaya ihtiyaç duyulan platformların, uçaksa kanadı, mühimmatı ile ilgili bir kısmı, burnu, kuyruğu olabilir, onun analizini yapıp radarda görünmesinin en çok engellenmesi gereken kısmı nedir, bunun analizini yapabiliyoruz. Yerli ve milli, mühendislerimizin geliştirdiği, geliştirmeye de devam ettiği, yetenek kazandırdığı bir yazılımımız var.

Bundan sonra da o bölgeler için reçetenin hazırlanması ve reçeteye göre malzemelerin, boyanın tatbik edilmesi hususu var. Bunları da yine kendi analitik çalışmalarımızla yapabiliyoruz. Çok ciddi bir yetenek, iyi bir malzeme bilgisi, optimizasyon ve mühendislik bilgisi, kimya bilgisi, bilişim ve yazılım bilgisi gerektiriyor. Bunların hepsini toparladığımız bir birimimiz var. 109 adam/yıllık bir birikim ASELSAN genelinde. Tam zamanlı 25 kişi bu işe çalışıyor uzun bir süredir. Bu alanda geliştirmeleri yaparken 5 farklı üniversite ile çalışıyoruz. Boyaların, çeşitli kimyasalların geliştirilmesiyle ilgili sorumluluk verdiğimiz, hizmet alımı yaptığımız ayrıca 10'a yakın firma var.

Hava, deniz ve kara platformları için bu analizleri yapabilme, saçılma yüzeylerini azaltıcı malzeme ve boyaların geliştirilmesi konusunda çok iyi ilerliyoruz. Milli Muharip Uçak için de bunu çalışıyoruz, devam ediyoruz. Diğer geliştirilen tüm insanlı, insansız platformlar için de benzer çalışmalar devam ediyor."

Az sayıda ülkeyle NATO'da çalışılıyor

Bu alanda NATO'da yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Görgün, az sayıda ülkenin sahip olduğu yeteneklerin bir araya getirildiği bir çalışma gurubu oluşturulduğunu aktardı.

ASELSAN'ın da bu çalışma gurubuna destek verdiğini ifade eden Görgün, "Bu çalışma grubunda de yetkinliğimiz ve yeteneğimiz biliniyor. Bu alanda derinlemesine bilgiyle, malzeme biliminden başlayan ve bunu analiz etme yeteneği ile kazanılmış bir tecrübeyle çalışma grubunda yer alıyoruz." dedi.

Görgün, söz konusu yeteneklerin, Milli Muharip Uçak'ın tasarım aşamasından başlayarak kullanıldığına dikkati çekerek, "Çünkü platformun belki yapısal yüzeyinde birtakım değişikliklere ihtiyacı olması gerekecek veya yapısal yüzeyi tamam, oraya ne uygulanacak, hangi malzeme uygulanacak? Çünkü malzemeyi uyguladığınızda, birkaç kat sürmeniz gereken boya, bir ağırlık ve bütçeleri de var bunların. Birlikte optimize edilmesi gereken çalışmalar. Yerli-milli platformlar için ASELSAN olarak sorumluluk alıyoruz." diye konuştu.

Özel izinle NATO projesinde

ASELSAN, İnsansız Muharip Hava Aracı'nın düşük görünürlük tasarım süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç, Norveç ve Türkiye arasında yürütülen NATO çalışma grubunda yer alıyor.

Çalışmalar kapsamında aracın model üretimi tamamlandı, radar soğurucu malzeme uygulama faaliyetleri devam ediyor. Gelecek 3 yıllık dönemde yeni NATO çalışma grubu kurularak üretilen radar soğurucu malzemeli modelin radar kesit alanı ölçümleri muhtelif ülkelerce yapılacak. Bu çalışmalara Türkiye'yi temsilen ASELSAN'ın katkı sunması planlanıyor. Söz konusu çalışmalara mevcut ülkeler yanında İngiltere ve Polonya'nın katılımı gündemde bulunuyor.

ASELSAN, özgün olarak geliştirdiği RAPID yazılımı ile insanız hava aracının saçılım merkezlerinin yüksek hassasiyet ile belirlenerek, söz konusu yerlere radar soğurucu malzeme uygulanmasında aktif rol üstleniyor. Milli Savunma Bakanlığından alınan ihraç izniyle, çalışmalara özel olarak ASELSAN tarafından radar soğurucu malzeme geliştirildi. Malzemenin platformun saçılım merkezlerine uygulanması halinde radar kesit alanı değerinin binde birine düşürülebileceği gösterildi.